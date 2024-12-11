Бывший министр обороны Южной Кореи попытался покончить с собой

В мире
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Ким Ён Хён стал первым арестованным чиновником в рамках расследования дела о мятеже

Фото: hromadske.ua/ru/mir

Бывший южнокорейский министр обороны Ким Ён Хён попытался покончить с собой в следственном изоляторе Сеула, где он содержится по обвинению в мятеже, связанном с расследованием дела о незаконном введении в стране военного положения. Об этом сообщил глава исправительного центра Шин Ён Хэ, передает Yonhap.передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Как напоминает агентство, Ким Ён Хён, занимавший должность министра обороны с сентября этого года, стал первым арестованным чиновником в рамках расследования дела о мятеже. Когда именно он попытался совершить попытку суицида, Шин Ён Хэ не уточнил, отметив, что сейчас экс-министр находится в «защитной камере», а его здоровью ничего не угрожает.

Расследование в отношении Ким Ён Хёна проводит следственная группа по вопросам безопасности при национальном управлении расследований Национального полицейского агентства. Ранее ему предъявили обвинения в госизмене за его роль в объявлении и последующей отмене военного положения. Он извинился перед народом и подал в отставку 4 декабря.

Вечером 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввел в стране военное положение, объяснив это необходимостью предотвратить попытки «просеверокорейской» оппозиции нарушить конституционный порядок. Этому предшествовали разногласия главы государства с парламентскими фракциями, которые он обвинял в попытках саботировать его работу и объявить импичмент ряду ключевых чиновников.

Военное положение, согласно указу генерала Пака Ан Су (назначенного президентом на должность командующего особым режимом), в том числе запрещало деятельность парламента, партий и независимых СМИ. После объявления военного положения на улицы Сеула вывели военную технику, а солдаты блокировали здание парламента. Тем не менее, депутатам спустя 150 минут после заявления президента удалось собрать кворум и проголосовать за отмену военного положения.

Согласно Конституции Южной Кореи, президент был обязан подчиниться воле парламента, и уже ранним утром 4 декабря он отменил режим. В тот же день Демократическая партия и еще пять более мелких оппозиционных партий запустили процедуру импичмента Юну. Полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента по подозрению в государственной измене. За него предусмотрено наказание вплоть до смертной казни (последний раз подобный приговор приводился в исполнение лишь в 1997 году).

#суицид #Южная Корея #министр обороны

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