Часть активов КФГД передали в частное управление

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Нацбанк сообщил о начале процесса передачи активов АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (КФГД) в доверительное управление частным управляющим компаниям, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу фонда

Передача средств осуществляется в рамках стратегии НБК по развитию рынка ценных бумаг и постепенному отходу от управления активами дочерних организаций.

«Мы оценили риски и разработали инвестполитику для частных компаний, согласно которой инвестирование будет осуществляться только в надежные фининструменты, такие как ГЦБ РК, облигации субъектов квазигосударственного сектора и международных финорганизаций со сроком погашения до 3 лет, а также операции обратного РЕПО. Мы ожидаем, что данная программа увеличит доходность активов. Хочу отметить, что главная задача для фонда – сохранение средств спецрезерва и поддержание их высокой ликвидности», – сказал глава КФГД Адиль Утембаев.

По его словам, перед управляющими стоит цель по превышению показателя доходности установленного эталонного портфеля (бенчмарка). При возникновении рисков, в договоре для КФГД предусмотрена возможность его одностороннего расторжения. При передаче активов частным управляющим риски также будут минимизированы за счет осуществления дополнительного надзора со стороны кастодианов, обеспечивающих учет и хранение активов, а также контроль за соблюдением частными управляющими требований инвестиционной политики.

В свою очередь, директор департамента монетарных операций НБК Нуржан Турсунханов отметил, что по инициативе Нацбанка на площадке KASE разработан и запущен индекс ГЦБ для целей индексного управления активами КФГД.

«Впервые в Казахстане к активам крупного институционального инвестора в лице КФГД будет применен широко использующийся в международной практике индексный подход, но на базе именно локального бенчмарка, внедренного на площадке KASE. Передача активов даст существенный импульс отечественному рынку ценных бумаг, будет способствовать развитию рынка частных управляющих компаний за счет возможности увеличения объема активов под управлением, а также повышению эффективности управления переданными активами за счет усиления конкуренции среди управляющих», - сказал Турсунханов.

На сегодня размер активов спецрезерва КФГД составляет 1,3 трлн тенге. На первоначальном этапе будет передано 200 млрд тенге.

Дальнейшая передача активов будет осуществляться поэтапно в зависимости от показателей эффективности частных управляющих компаний.