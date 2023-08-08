Часть проспекта Туран временно перекроют в Астане

Из-за текущего ремонта дорожного полотна по пр. Туран от кольца Жулдыз до ул. Керей Жанибек хандар, с 8 по 11 августа этот участок дороги будет перекрыт, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны.

Фото: instagram.com/dorogi_transport_astana

В управлении сообщили, что для обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с Управлением административной полиции ДП Астаны проводится текущий ремонт дорожного полотна по пр. Туран от кольца Жулдыз до ул. Керей Жанибек хандар.



«В связи с этим с 8 по 11 августа текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на вышеуказанных участках. Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за причинённые неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ», – добавили в управлении.