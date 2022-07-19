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Чего изволите?
Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

Тонко чувствовать рынок, быст­ро реагировать на потребительский спрос – нет, речь не о товаропроизводителях и маркетологах, а о мошенниках, которых на фоне дефицита и роста цен становится все больше.

По информации департамента полиции ЗКО, в мае-июне текущего года на удочку одного из таких дельцов попались сразу несколько жителей области. Одному из них аферист пообещал приобрести по сниженной цене десять коробок бумаги формата А4. В результате, завладев деньгами в сумме 75 000 тенге, перестал выходить на связь. Другому потенциальному покупателю он пообещал поставить зерно, получив от него более 4,4 млн тенге. По той же схеме он «продал» несколько голов баранов по сходной цене и «помог» в получении водительского удостоверения, разжившись при этом почти на 1,3 млн тенге. Два заявления в полицию поступили от потерпевших, которым мошенник обещал поставить 80 мешков сахара по цене ниже рыночной, получив от них 1,33 млн тенге.

В ходе расследования была установлена его причастность и к обману в более крупном размере. Под предлогом продажи земельного участка и покупки автомашины в России мошенник ввел в заблуждение потерпевшего и завладел его денежными средствами в сумме 8 млн тенге.

По всем фактам начато досудебное расследование по статье 190 УК РК («Мошенничество»). Следствие выясняет его причастность к другим аналогичным видам преступлений.

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