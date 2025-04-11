Без образования и науки нет будущего

Каныш Сатпаев – знаковое имя в истории Казахстана. Первый профессиональный геолог-казах, открывший огромные запасы меди Джезказгана и марганец Жезды, организатор и первый президент Академии наук Казахстана, первый академик Академии наук СССР из республик советского Востока. Не случайно на исходе ХХ столетия Каныш Сатпаев был назван человеком века.

Его жизни и деятельности посвятил свою книгу «Академик К. И. Сатпаев и большая медь Казахстана» доктор технических наук, академик НАН РК, лауреат Государственной премии СССР Султанбек Кожахметов.

«Одну тридцать шестую часть всего мира занимает свободолюбивый казахский народ… Республика наша таит в себе природные сокровища под стать ее безбрежным просторам. Богатейшее будущее заложено в ее недрах и разумное их использование определит материальное благосостояние и культурный уровень народа. Его экономическое и социальное развитие… Без образования и науки у Казахстана, да и любой страны, нет никакого будущего», – этими словами Каныша Имантаевича Сатпае­ва открывает свою книгу академик Кожахметов, который по праву считает себя одним из учеников и последователей великого ученого, исследователя и организатора науки.

Книга состоит из нескольких больших разделов, они содержат не только интересные и подробные данные из биографии Сатпаева, его борьбы за Большой Жезказган и большую медь Казахстана, но и рассказывают о его большом вкладе в развитие отечественной металлургии. В отдельный раздел автор выделил три свои встречи с Канышем Сатпаевым.

Книга богато иллюстрирована и, безусловно, станет достойным вкладом в сатпаеведение, пополнив число изданий о выдаю­щемся сыне казахского народа.

Вот отдельные штрихи из биографии Сатпаева, которая подробным образов воссоздана автором книги, начиная с его далеких предков.

Каныш Имантаевич рос в сказочно прекрасной стране детства, наполненной красотой голубых озер, гранитных скал, березовых и сосновых рощ Баян­аула. Необыкновенно поэтичес­ки сказал об этом академик Кажим Джумалиев: «Каныш с детства любовался нагромождениями гор, слушал, как бормочут горные потоки по ущельям, дышал терпким, как весенний кумыс, воздухом, настоянным на травах и цветах. Суровая и нежная, взыскательная и ласковая природа Казахстана баюкала его, растила ему орлиные крылья».

Поначалу жизнь Сатпаева складывалась в какой-то степени традиционно: сельская школа, двухклассное училище в Павлодаре, Семипалатинская учительская семинария. Потом он учил ребятишек в сельской глубинке, позже молодого и энергичного парня назначили народным судьей в Баян-Аульском районе. Что и говорить, биография вполне хорошая для провинциала, но не более того.

Все началось, казалось бы, со случайного совпадения обстоя­тельств, которые счастливым образом вмешались в судьбу Каныша Имантаевича. Летом 1921 года в аул, где тогда жил и работал Сатпаев, приехал лечиться от туберкулеза профессор Томского технологического института, известный геолог Михаил Антонович Усов. Они познакомились, и Усов буквально вдохновил Каныша Имантаевича геологией, поэтому тот все бросил и уехал учиться. Блестяще сдав экзамены в Томский технологический институт, он был зачислен студентом гео­лого-разведочного отделения горного факультета.

После института для Каныша Имантаевича завершилась пора юности. Началась большая дорога в Большую жизнь.

Величие его дел

В своей книге Султанбек Кожахметов вслед за известным казахским писателем, биографом Сатпаева Медеу Сарсеке выделяет семь великих заслуг Каныша Имантаевича перед страной.

Первая – фундаментальные исследования и выявление огромной ценности Жезказганских месторождений меди – одного из трех уникальных меднорудных регионов в мире.

Посвятив глубокому изучению Улытау-Жезказганского региона Центрального Казахстана 15 лет своей жизни, с 1926 по 1941 год, Каныш Имантаевич создал минерально-сырьевую основу для строительства крупных горно-металлургических комбинатов цветной и черной металлургии в республике.

Вторая великая заслуга Сатпаева – это создание в 1940 году Института геологических наук, который позже стал носить его имя. Возглавляемый им с 1941 года в течение 25 лет инс­титут стал базовой научной организацией для создания Академии наук Казахской ССР и ее головных институтов в области наук о Земле и химико-металлургических профилей.

Каныш Имантаевич был основателем и создателем академии наук республики, став ее первым президентом. Он находился на этом посту до конца своей жизни. Сатпаев объединил все научные направления Казахстана того времени, подняв казахстанскую науку до мирового уровня. В этом заключается его третья великая заслуга.

Известен его личный вклад в победу над фашистской Германией. Сатпаев руководил работой по обеспечению оборонных заводов стратегически важнейшим материалом – ферромарганцем для отливки крепкой брони для уральских заводов, выпускающих знаменитые советские танки Т-34, что стало возможным только на основе открытия им Жездинского месторождения марганца. В этом – его четвертая великая заслуга.

Пятая – создание канала Иртыш – Караганда, вода которого дала жизнь крупным промышленным комбинатам, большим и малым городам, позволив многократно увеличить энергетическую мощность Экибастуза.

Шестая – Сатпаев первым обратил внимание на возможные большие запасы углеводородного сырья на Мангышлаке, на основе чего в СССР была создана нефтегазовая отрасль.

Седьмая – в 1952–1953 годах, будучи директором Института геологии, он разработал металлогенические карты Центрального Казахстана, за что был удостоен Ленинской премии.

У Каныша Имантаевича было немало и других проектов и замыслов, которым, увы, не суж­дено было осуществиться – в 1964 году в Москве серд­це этого великого человека остановилось.

Сегодня казахстанцы по достоинству оценивают заслуги Каныша Сатпаева в исследовании недр Казахстана. Но память о нем осталась не только на земле – если взглянуть на ночное небо, то там, в глубине космоса, светит звезда, носящая имя нашего соотечественника, большого ученого и большого человека – Каныша Имантаевича Сатпаева.