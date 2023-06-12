Человек с большой буквы

Задолго до начала траурных мероприятий возле ГАТОБ им. Абая собрались люди, пришедшие проводить в последний путь одного из государственных деятелей независимого Казахстана, который за свою трудовую биографию успел побывать акимом пяти областей страны, дважды работал в должности вице-премьера Правительства. Его по праву называли кризис-менеджером, которого руководство страны направляло решать конкретные задачи в разных регионах страны.

Проститься с известным соотечественником пришли многие государственные и общественные деятели, члены Правительства, акимы ряда областей, депутаты Парламента, представители культуры, спорта и других сфер. Траурные мероприятия возглавил Премьер-министр РК Алихан Смаилов, который зачитал письмо – соболезнование от имени Президента РК Касым-Жомарта Токаева. «Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной выдающегося государственного и общест­венного деятеля Бердибека­ Машбек­улы Сапарбаева. Все эти годы Бердибек Машбекулы с чес­тью трудился на самых ответственных участках работы и внес огромный вклад в политико-экономическое, социально-культурное развитие страны и регионов. Он умел с большим знанием дела претворять в жизнь государственную политику, неустанно работал во благо процветания Казах­стана. Его уважали за исключительные человеческие качества. Имя и светлый образ Бердибека Машбекулы навсегда останутся в памяти народа», – говорится в тексте письма-соболезнования Главы государства.

– Бердибек Машбекулы своим трудом внес большой вклад в становление и развитие нашей страны. Какую бы должность он ни занимал, всеми силами работал в интересах народа. Его героический труд и светлый образ навсегда останутся в памяти народа, – сказал Алихан Смаилов.

Завершилась церемония прощания траур­ной речью одного из соратников Сапарбае­ва, дипломата и бывшего акима Кызылординской области Икрама Адырбекова, который отметил не только блестящие организаторские способности Бердибека Сапарбаева, но и его человеческие качества, высоко ценимые всеми, с кем ему приходилось работать на разных должностях.

– Бердибек Машбекович занимает особое место в плеяде управленцев, которые строили независимый Казахстан. В свое время с его участием была создана прог­рамма «Нұрлы көш», которая способствовала переезду наших кандасов на историческую родину. На каких бы должностях ему ни приходилось работать, он всегда был среди людей, мог объединить и организовать их, – отметил Икрам Адырбеков.

После церемонии прощания своими воспоминаниями о Бердибеке Сапарбаеве поделилась президент Академии наук РК, профессор Кунсулу Закария. По ее словам, она познакомилась с ним в самый тяжелый период не только для нашей страны, но всего мира, когда бушевала пандемия. В тот период профессор возглавляла НИИ проблем биологической безопасности, который находится в поселке Гвардейском Жамбылской области, где была разработана казахстанская вакцина против коронавируса.

– Мы стремились помочь людям – защитить их здоровье и жизни. В тот период я часто ездила в Астану, бывала в высоких кабинетах и убеждала, что нам необходимо наладить производство отечественной вакцины. Это должно стать следующим этапом наших научно-исследовательских работ. Увы, меня никто не хотел слышать. Мне говорили, что в Казахстане не может быть такой разработки мирового уровня, и просили дальше заниматься исследованиями. Таково было мнение всех высоко­поставленных чиновников, с кем мне довелось встретиться, – вспоминает она.

У нее оставался последний шанс донести эту информацию до акима Жамбылской области. На тот период он проработал короткое время на этом посту, куда его назначили после трагических событий в Кордайском районе, и еще не успел посетить этот НИИ.

– Он принял меня в воскресенье, внимательно выслушал и пообещал помочь, но прежде захотел увидеть НИИ своими глазами. Буквально через несколько дней Бердибек Машбекович посетил институт, увидел наш большой научный потенциал и сразу же пообещал приложить максимум своих усилий для реализации проекта, – говорит Кунсулу Закария.

Аким области донес эту информацию до Премьер-министра и Главы государства. Он не просто убедил Правительство в необходимости такого завода, но и сам возглавил штаб по его строительству. Завод был построен в самые короткие сроки, за это время он приезжал на объект более 30 раз, несмотря на свой плотный график, и всегда говорил, что необходимо в срок и качественно выполнить поручение Президента.

Бердибек Машбекович принял непосредственное участие в спасении жизни тысяч казахстанцев. Он для меня настоящий патриот своей родины, человек с высокой гражданской позицией, который до глубины души любил свой народ и служил ему. Он не боялся брать ответственность и принимать решения.

Бердибек Сапарбаев похоронен на Кенсайском кладбище рядом со своим старшим сыном, который трагически погиб в автокатастрофе в 2002 году. Таково было его последнее желание.