Человеку труда посвящается Статьи 10 декабря 2024 г. 3:28 2 Маргулан Бейсекенов В Астане определили победителя Республиканского айтыса акынов «Төрлет, еңбек адамы!» фото пресс-службы МКИ РК В двухдневном творческом состязании, организованном Министерством культуры и информации при поддержке партии «Amanat», приняли участие 14 акынов, которые показали лучшие результаты на республиканских и международных айтысах в течение этого года. Гран-при был присужден Мейрбеку Султанхану из Кызылорды, который стал обладателем «Алтын домбыры». Первое место занял Нурбол Жауынбаев из Актобе, второе место досталось Айым Асылбекқызы из Алматы, третье место разделили представители Улытауской, Карагандинской, Павлодарской областей – Омиржан Копбосын, Дидар Камиев и Аспанбек Шугатай. Другие участники также были награждены специальными призами. #Астана #состязание #акыны #айтыс акынов