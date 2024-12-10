Человеку труда посвящается

В двухдневном творческом состязании, организованном Министерством культуры и информации при поддержке партии «Amanat», приняли участие 14 акынов, которые показали лучшие результаты на республиканских и международных айтысах в течение этого года.

Гран-при был присужден Мейрбеку Султанхану из ­Кызылорды, который стал обладателем «Алтын домбыры».

Первое место занял Нурбол Жауынбаев из Актобе, второе место досталось Айым Асылбекқызы из Алматы, третье­ место разделили представители Улытауской, Карагандинской, Павлодарской областей – Омиржан Копбосын, Дидар Камиев и Аспанбек Шугатай.

Другие участники также были награждены специальными призами.