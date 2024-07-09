Чем грозит удешевление полиса обязательного страхования работников от несчастных случаев для фермеров – АРРФР

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В АРРФР прокомментировали предложения сенатора Андрея Лукина об изменении порядка обязательного страхования работников от несчастных случаев для сельхозтоваропроизводителей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В частности, депутат предлагает заключать договоры страхования на 6 месяцев с соразмерным пересмотром суммы страховой премии. Также он предлагает снизить минимальный размер выплачиваемой работодателем в сельской местности страховой премии с 1 до 0,5 МЗП и сократить срок действия договора ОСНС до полугода.

Сенатор считает целесообразным вовлекать страховщиков к инвестициям в превентивные и реабилитационные меры и рассмотреть вопрос об усилении контроля за страховыми компаниями.

Чтобы разобраться, возможны ли послабления в отношении размера страховой премии и каковы их последствия, корреспондент Кazpravda.kz обратился с запросом в АРРФР.

В агентстве напомнили, что целью обязательного страхования работника от несчастных случаев (ОСНС) является обеспечение защиты имущественных интересов работников, жизни и здоровью которых причинен вред при исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей, посредством осуществления страховых выплат.

К тому же установление минимального порога страховой премии по договору ОСНС позволяет обеспечить большее покрытие возможных убытков.

Согласно нормам законодательства, если рассчитанная страховая премия по договору ОСНС меньше МЗП, размер страховой премии увеличивается до размера 1 МЗП.

«В таком случае увеличится страховая сумма, что влечет повышение максимальной суммы возмещения от страховщика при наступлении страховых случаев», – отметили в агентстве.

Уменьшение же размера страховой суммы, как пояснил регулятор, приведет к большей нагрузке на самих работодателей: как только будет исчерпана страховая сумма, договор ОСНС прекращает действие. А разницу между страховой суммой и фактическим ущербом возмещает работодатель.

«Поэтому предложение по снижению минимального размера страховой премии с 1 МЗП до 0,5 МЗП должно рассматриваться с учетом снижения страховой суммы, что может уменьшить страховую защиту работников и увеличить финансовую нагрузку работодателей», – пояснили в АРРФР.

Вместе с тем сокращение срока действия договора ОСНС с 12 месяцев до 6 месяцев, повышает риск непокрытия работников страхованием и не влечет экономической выгоды для работодателя, добавили в госоргане.

Кроме того, действующим законодательством уже предусмотрено вовлечение страховых организаций к возмещению расходов на превентивные и реабилитационные меры работодателя.

Так, с 1 января 2024 года введены выплаты работодателю на превентивные меры (не более 6% от страховой премии); выплаты на реабилитационные меры пострадавших работников от несчастных случаев на производстве (не более 6% от страховой премии ОСНС); выплаты на санаторно-курортное лечение пострадавшим работникам в размере до 100 МРП.

По вопросу усиления контроля за деятельностью страховых организаций и прозрачности их операций, в АРРФР отметили, что время госрегулирования страховых организаций включает установку обязательных норм и лимитов, формирование адекватных страховых резервов для покрытия страховых выплат, требования к управлению рисками и внутреннему контролю, а также ограничение на их деятельность и запрет на недобросовестное поведение при заключении страховых договоров.

Также функционирует Единая база данных по страхованию, где хранится информация по заключенным договорам и урегулированным страховым случаям.

В 2023 году была проведена работа по совершенствованию системы ОСНС через введение новых выплат (предпенсионные выплаты работникам, занятым во вредных условиях труда, выплаты на реабилитационные и превентивные меры, выплаты с учетом исключения вины работника, выплаты на санаторно-курортное лечение). Страховые тарифы при этом не изменились.

«В целом агентство поддерживает вопросы дальнейшей модернизации системы социального обеспечения, в том числе системы ОСНС, путем усиления обеспечения надлежащего покрытия и защиты работников в случае несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей», – резюмировали в ведомстве.

#фермеры #страхование #АРРФР

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