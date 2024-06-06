Усилить контроль за деятельностью страховых компаний предложил депутат Лукин

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Сената Андрей Лукин предложил изменить порядок обязательного страхования работников от несчастных случаев для сельхозтоваропроизводителей, передает корреспондент Kazpravda.kz

Сенатор озабочен соблюдением условий этого вида страхования в сельской местности, поскольку из-за дороговизны страхового полиса на каждого работника, равного размеру МЗП, бизнесмены не заинтересованы в фиксировании и официальном оформлении сотрудников.

Ситуация, по словам Лукина, осложняется значительными штрафами за незаключение работодателем договора обязательного страхования.

Кроме того, действующая модель страхования предусматривает осуществление выплат страховщиками только при утрате трудоспособности от 30 до 100%, а в остальных случаях возмещение работнику утраченного заработка и расходов, связанных с повреждением здоровья, возлагается непосредственно на работодателя, поэтому страхование для сельчан-бизнесменов становится финансовым бременем.

В то же время финансирование превентивных мер, улучшение условий труда полностью возлагается на работодателя, отметил он.

Страховые компании, аккумулируя у себя значительную часть поступивших страховых премий, «компенсируют лишь малую часть расходов при наступлении несчастного случая, поэтому страхование для сельских бизнесменов становится финансовым бременем и они, избегая расходов, их никак не фиксируют и не оформляют».

Предприниматели просят сделать условия более выгодными и доступными, сообщил Лукин. Он предложил правительству рассмотреть ряд мер, которые позволят улучшить ситуацию в сфере страхования.