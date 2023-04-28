Четверых граждан Китая сняли с авиарейса в Алматы

Транспорт, Происшествия, Китай
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Пьяных иностранцев привлекли к ответственности в аэропорту города Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Facebook Департамента полиции на транспорте.

Фото с Facebook-страницы ДП на транспорте

26 апреля 28-, 32-, 38- и 42-летние граждане Китая при регистрации на рейс Алматы – Атырау неадекватно вели себя, нецензурно выражались и загрязняли место общего пользования.

Представитель авиакомпании Air Astana был вынужден обратиться в линейный отдел полиции в аэропорту.

Медицинское освидетельствование выявило у нарушителей среднюю степень алкогольного опьянения.

На иностранцев наложили штраф по 5 МРП (17 250 тенге) каждому по административной статье «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Дополнительно за загрязнение мест общего пользования привлекли к адмответственности со штрафом 5 МРП 28-летнего мужчину.

Еще один адмпротокол составили и на 42-летнего китайского пассажира – за мелкое хулиганство, материал направили в специализированный межрайонный административный суд Алматы для принятия процессуального решения.

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