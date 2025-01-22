Четыре человека задержаны по делу о пожаре в отеле в Турции

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Четверых задержали в рамках расследования гибели 66 человек при пожаре в отеле на турецком курорте Карталкая. Об этом сообщил министр юстиции страны Йылмаз Тунч, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

«В рамках расследования пожара в отеле задержаны четверо человек, в том числе владелец гостиницы», - уточнил министр в соцсети X.

Тунч уточнил, что сейчас на месте работают эксперты, которые устанавливают причины возгорания и выявляют недочеты системы пожарной безопасности отеля.

Пожар возник в отеле Grand Kartal в ночь на вторник. В момент возгорания там находились 238 постояльцев. Многие из них пытались спастись из горящей гостиницы, сделав узлы из простыней.

Пожарные прибыли на место примерно через 40-45 минут и приступили к тушению. Но, поскольку здание было деревянным, пламя быстро охватило весь отель.

Причины пожара пока не называются. Газета Hürriyet пишет, что при открытии отеля никаких недостатков строительства обнаружено не было, а средства пожаротушения были исправны.

Как заявил глава МВД Турции Али Ерликая, в результате погибли 66 человек.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил однодневный национальный траур в связи с трагедией, вызванной пожаром в Карталкая.