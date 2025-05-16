Для постоянного контроля качества воздуха на пяти крупнейших предприятиях Атырауской области устанавливаются автоматизированные системы мониторинга. Четыре из них уже работают в штатном режиме.

Фото автора

Об этом заявил вице-министр экологии и природных ресурсов РК Жомарт Алиев, в ходе брифинга в Атырау.

По его словам, в регионе действуют 83 предприятия I категории опасности, среди которых «Тенгизшевройл», NCOC, АО «Эмбамунайгаз» и Атырауская ТЭЦ. За последний год суммарный объем вредных выбросов сократился на шесть тонн. В 2024 году экологи провели 45 проверок, выявив 101 нарушение, по результатам которых наложены штрафы на общую сумму 42,1 млрд тенге, из которых фактически взыскано 26,1 млрд тенге.

- Кроме того, в рамках национальной программы «Чистый Казахстан» принят региональный план действий по повышению экологической культуры, который включает пропаганду ответственного обращения с природными ресурсами и дальнейшее ужесточение контроля за соблюдением природоохранного законодательства, - отметил Жомарт Алиев.

Отдельное внимание уделено утилизации и переработке отходов. Из 168 несанкционированных свалок ликвидированы 125. Семь компаний региона внедряют проекты по сортировке и переработке мусора стоимостью 7 млрд тенге.