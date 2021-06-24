Политика
Четыре вида налогов и платежей передадут в бюджеты местного самоуправления
Лаура Тусупбекова
Четыре вида налогов и платежей передадут в бюджеты местного самоуправления в Казахстане. Соответствующие поправки по вопросам расширения самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти принял Сенат Парламента РК на пленарном заседании, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечал ранее министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, законопроектом предлагается внесение изменений и дополнений в ряд нормативных правовых актов, предусматривающих расширение доходной базы городов районного значения, сел, поселков и сельских округов, упрощение бюджетных процедур, совершенствование требований к административно-территориальным единицам, а также расширение самостоятельности и усиление ответственности местных представительных и исполнительных органов.

Так, в целях укрепления бюджета местного самоуправления предлагается передать на четвертый уровень бюджета дополнительно 4 вида налогов и платежей. Кроме того, предлагается создать резерв аппарата акима сельских округов.

"Эти средства по инициативе местного сообщества будут направляться на неотложные затраты и составлять не более 10% от собственных доходов", – пояснил глава МНЭ.

Предусматривается введение корректировки бюджета для аппарата акима сельского округа по аналогии с вышестоящими уровнями, также вводится уточняющая норма в Бюджетный кодекс, не допускающая изменения объемов ТОХов (трансферты общего характера – прим. ред.) между бюджетами района и сельского округа в течение финансового года.

"Таким образом, у акимов аппаратов сельских округов будет заинтересованность увеличивать налогооблагаемую базу сельских округов без опасения уменьшения субвенций или увеличения изъятий", – сказал Асет Иргалиев.

Также предлагается упростить процедуру утверждения бюджетов, исключив норму о необходимости регистрации решений маслихатов в органах юстиции.

Предлагается определить порядок изменения категории административно-территориальных единиц.

"В случае несоответствия требованиям, установленным настоящим законом, изменение статуса города осуществляется в течение пяти лет, а сел – в течение трех лет. То есть местные исполнительные и представительные органы в течение данного периода должны принять меры для экономического развития населенных пунктов с учетом их дальнейшей перспективы", – отметил министр.

Также предусмотрен ряд поправок по повышению статуса маслихата и их депутатов. Так, предлагается упразднить должность председателя сессии маслихата и передать его полномочия секретарю маслихата. Наряду с этим, предлагается внедрить по две освобожденной должности председателей постоянных комиссий маслихатов в каждой области и городах республиканского значения.



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