Чиновник станет эффективным менеджером

Дальнейшая децентрализация и оптимизация вертикали центральных ведомств, которую преследовала реформа политической системы, должна, как результат, существенно расширить полномочия местных исполнительных органов. Достижение этой цели невозможно без укрепления кадрового потенциала государственной службы и привлечения новых управленцев из реального сектора, прошедших отбор в соответствии с принципами меритократии и открытой конкуренции.

Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев говорил еще в своей предвыборной программе, а после эти принципы легли в основу комплексной админист­ративной реформы, проводящейся в последние пять лет. Она предусматривает сразу несколько направлений, главные из которых – исключение барьеров при поступлении на госслужбу, дебюрократизация и повышение клиентоориентированности государственного аппарата, создание молодежного кадрового резерва.

В Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года Президент поручил Агентству по делам государственной службы стать полноценным институтом стратегического HR. Во исполнение данного поручения прорабатываются подходы, предусматривающие наделение агентства функциями стратегического управления персоналом, трансформацию кадровых служб государственных органов, а также реинжиниринг действующих HR-служб, процессов и механизмов их реализации.

Система отбора

За эти пять лет по принципу меритократии усовершенствована система отбора кадров на государственную службу с дополнением оснований внеконкурсных назначений и упрощением порядка выхода из нее. Кроме того, выработаны новые подходы по алгоритму отбора и механизму ротации. Упрощены конкурсные процедуры, автоматизированы отдельные процессы получения персональных данных, что в целом снизило уровень бюрократизма при подборе кадров. Пре­дусмотрен институт контрактных служащих. В целях повышения ответственности государственных служащих изменен порядок проведения их оценки, принят новый Этический кодекс и расширены полномочия Комиссии по этике уполномоченного органа.

В целях обеспечения прозрачности отбора на государственную службу продолжается работа по ее цифровизации. Агентство РК по делам государственной службы разработало новые правила отбора, запущен портал e-Qyzmet.gov.kz. 1 марта 2023 года к нему на пилотной основе присоединились шесть государственных органов. Сейчас добавлено 22. С 1 июля к этому списку добавятся еще 22 ведомства.

– Особенность нового проекта заключается в том, что граждане могут участвовать во всех этапах отбора онлайн в любое время. Во избежание конфликта интересов и коррупционных рисков кандидатам присваивается идентификационный номер, обезличивающий их, – комментирует заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы Азамат Жолманов. – Также открытость процедуры конкурса без человеческого фактора обеспечивается независимой системой прокторинга. Победитель конкурса определяется суммарным баллом по итогам всех этапов. И определяется системой самостоя­тельно, без участия конкурсной комиссии. Число участников в конкурсах по новой системе увеличилось в 2,7 раза в сравнении с показателем отбора по старой системе и составило в среднем 4,6 человека на место.

В целях устранения излишних барьеров при поступлении на госслужбу специалистам с соответствующей квалификацией и отраслевым опытом предос­тавлена возможность прямого назначения на руководящие должности корпуса «Б». Таким образом трудоустроены 442 специалиста из 512 претендентов.

Развитие компетенций

Мало привлечь профессионального специалиста, нужно еще удержать на государственной службе. Поэтому административная реформа особое внимание уделяет постоянному развитию компетенций и навыков сотрудников, проводится обучение в Академии государственного управления, в которой есть двудипломные программы с зарубежными вузами-партнерами и возможность прохождения стажировки в таких странах, как США, ОАЭ, Финляндия.

– У нас есть специальная прог­рамма, направленная на развитие управленческих компетенций политических служащих. Программа руководителя новой формации. По ней ежегодно проходят обучение политичес­кие служащие: вице-министры, акимы, заместители. Также в 2023 году 18 служащих корпуса «А» прошли переподготовку. Данная работа продолжается, – отмечает Азамат Жолманов. – Также предусмотрено обучение на постоянной основе служащих, задействованных в проектной деятельности. Общее число менеджеров достигло 189 человек.

В государственных органах внедрена новая система оплаты труда с ростом заработных плат в среднем в 1,9 раза. При этом для членов Правительства, акимов регионов и депутатов в 2022 году установлен пятилетний мораторий на повышение должностных окладов.

Новая система оценки компетенций административных служащих корпуса «Б» максимально упрощена, а также повышена роль руководителей структурных подразделений. По ее итогам служащие, получившие высокую оценку четыре квартала подряд, могут назначаться на вышестоящую должность. В свою очередь лица, оцененные неудовлетворительно два квартала подряд, будут подлежать понижению в должности, а в случае отсутствия вакантной должности – увольнению.

Разработана методологическая основа по выплате бонусов по результатам оценки админист­ративных служащих и внесены соответствующие изменения в законодательство, что будет способствовать повышению их мотивации к достижению высоких результатов деятельности. При этом аналогичные HR-инструмен­ты исключены в отношении политических служащих.

Законодательно установлена ответственность руководства государственного органа за совершение коррупционного преступ­ления подчиненным. Принят ряд законодательных мер по ужесточению ответственности за коррупционные преступления, в том числе отмена условно-досрочного освобождения, введение пожизненного запрета на работу в квазигосударственном секторе, а также ограничения в части владения государственными служащими счетами в зарубежных банках.

– Одним из ключевых направлений преобразований политической системы Президента Касым-Жомарта Токаева стала реформа госаппарата, направленная на обеспечение прозрач­ности и справедливости кадровой политики, преодоление проблемы дефицита кадров, – комментирует политолог, исполнительный директор Института парламентаризма Жанар Тулиндинова. – Следует отметить, что совершенствование механизмов подготовки кадров для государственной службы – долгосрочный и системный процесс. За последние пять лет в этом направлении было сделано немало.

Ключевой проект, по мнению эксперта, это Президентский молодежный кадровый резерв, в рамках которого уже порядка 300 молодых управленцев получили назначения на важные позиции, включая политические должности и корпус «А». Некоторые из резервистов стали депутатами Мажилиса Парламента.

– В настоящий момент этот проект масштабируется на регионы, где формируются региональные кадровые резервы. Для внедрения механизмов меритократии в кадровую политику государства запускаются такие проекты, как система автоматизации процесса отбора способных людей. Изучаются лучшие мировые практики по подбору, назначению, обучению, повышению квалификации сотрудников, внедряются современные подходы. Кроме того, меняется процесс согласования назначений на политические должности. Теперь он осуществляется посредством рейтинга, составляемого на основе личных и профессиональных компетенций кандидатов. Более того, в скором времени этот процесс будет полностью автоматизирован. Это фактически сведет влияние человеческого фактора к минимуму. Таким образом, система отбора и продвижения кадров на госслужбе в рамках трансформации госаппарата последовательно совершенствуется, – говорит Жанар Тулиндинова.

Взаимодействие с гражданами

В принятом 22 февраля 2022 года Этическом кодексе государственных служащих Рес­публики Казахстан в новой редакции определены этичес­кие принципы государственной службы – добросовестность, честность, справедливость, открытость, вежливость и клиентоориентированность, которые ранее не предусматривались. При этом «клиентоориентированность» – это значительная новелла по реализации концепции «слышащего государства», поскольку вопрос выстраивания государственных коммуникаций является одним из наиболее актуальных в настоящее время. Данный принцип подразумевает под собой принятие мер по повышению качества оказываемых государственных услуг, всецело ориентируясь на запросы населения как потребителя государственных услуг, а также по недопущению проявлений бюрократизма и волокиты при рассмотрении обращений.

По большому счету чем реже гражданину приходится встречаться с госслужащими лицом к лицу, тем ниже возможность злоупотребления полномочия­ми и возникновения коррупционных рисков. При этом чиновнику не нужно отвлекаться на прием и выдачу документов в ущерб своей непосредственной работе. Поэтому Консультативно-экспертная группа по вопросам формирования сервисного госаппарата и дебюрократизации его деятельности, созданная в рамках административной реформы, старается сделать процесс предоставления государственных услуг как можно проще.

Эта работа, в которой роль диа­логовой площадки тоже берет на себя Агентство по делам государственной службы, началась в 2021 году. Курс на построение «слышащего государства», а также переход от бюрократической государственной системы к сервисной был заложен многими программными документами. О необходимости продолжать и даже активизировать эту работу Глава государства Касым-Жомарт Токаев напомнил в Послании «Экономический курс Справедливого Казахстана».

Сегодня АГДС ориентирует Правительство на переход к так называемой безотказной процеду­ре – имеется в виду недопустимость отказа в государственной услуге по формальной причине. К примеру, форма и содержание заявления не соответствуют установленным требованиям или не приложены необходимые докумен­ты. В таком случае услугодатель (госорган) должен указать на эти недостатки гражданину, но в услуге не отказывать, а проводить работу по мере предоставления необходимых документов.

Второе направление – отход от бюрократической модели и шаги к сервисной модели государственного аппарата. Здесь в цент­ре внимания услуги, которые оказываются населению. Анализ свидетельствует, что около 100 государственных услуг сегодня оказывается через различные комиссии. Поэтому проводится постоянный мониторинг и исключение дополнительных требований и административных барьеров, непонятных трактовок нормативно-правовых актов, которые напрямую ведут к коррупции. Так, в рамках исполнения Указа «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата» в два раза сокращено количество консультативно-совещательных органов, поручения Правительства оптимизированы на 42%, упрощен механизм корректировки сведений, содержащихся в государственных объектах информатизации.

Третье – максимальная интеграция баз данных. Сегодня, когда человек идет получать государственную услугу, ему требуется собрать пакет документов и справок, которые и так уже есть в государственных органах. Интеграция баз данных позволит избежать дополнительной бюрократии, но осуществить такую оптимизацию невозможно без полного перевода услуг в электронный формат и исключения лишней отчетности.