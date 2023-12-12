Чиновники незаконно передавали свои ЭЦП подчиненным в СКО

Незаконную передачу ЭЦП должностными лицами выявили в Северо-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры СКО

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Так, прокуроры установили, что руководитель отдела ЖКХ Тайыншинского района, нарушая Закон РК «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», незаконно передал закрытый личный ключ ЭЦП своему главному специалисту. Позже, когда глава отдела находился в отпуске, этот работник от его имени подписал договор о госзакупках по содержанию автомобильных дорог. За нарушение чиновника оштрафовали на 51 750 тенге по части 5 статьи 640 КоАП.

По этой же статье надзорный орган наказал и бывшего руководителя управления государственной инспекции труда области, а ныне главу департамента комитета труда и социальной защиты Минтруда по области.

Такие же нарушения выявлены в 24 местных исполнительных органах Акжарского, Кызылжарского, Тайыншинского районов.

По актам прокурорского надзора нарушения устраняются, виновные должностные лица привлекаются к ответственности.