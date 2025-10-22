Численность разводов снижается в Казахстане

Культура и общество
185
Дана Аменова
специальный корреспондент

В республике подвели итоги семейной политики за последние пять лет. Укрепление нравственных и семейных ценностей в современном казахстанском обществе одно из приоритетных направлений деятельности МКИ РК, сообщает Kazpravda.kz 

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, в 2020 году в стране был презентован первый Национальный доклад «Казахстанские семьи – 2020», в котором приводятся данные исследований причин разводов, социально-экономического положения семей, статистика и анализ рождаемости и др.

В 2023 году был принят Социальный кодекс, который направлен на защиту семей, относящихся к уязвимым категориям. Меры поддержки распространяются на малообеспеченные и многодетные семьи и включают адресную социальную помощь, защиту матери и ребенка.

Важным этапом в жизни страны стало принятие Закона по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. В рамках этого документа в Казахстане криминализировано бытовое насилие, ужесточено наказание за все формы насилия в отношении детей.

В развитие этих документов разработан комплекс профилактических мер по борьбе с домашним насилием. Введены нормы, призванные укрепить институт семьи и повысить безопасность несовершеннолетних.
В этих целях трансформирована деятельность ранее существовавших Центров поддержки семьи. Они начали работать по единой модели, а их общее количество увеличилось более чем в четыре раза – с 33 до 131 по всей стране.
В настоящее время МКИ РК совместно с МТСЗН РК, активно ведется работа по автоматизации и цифровизации всех социальных услуг, предоставляемых ЦПС. 

Также разработан и принят План мероприятий по сохранению и укреплению института семьи и брака на 2025-2027 годы, направленный на предупреждение разводов и повышение уровня осознанной подготовки к семейной жизни.
Согласно данным Бюро Национальной статистики за последние пять лет в стране наблюдается снижение количества разводов на 16%. И если в 2020 году данный показатель составлял 48,2 тысяч, то в 2024 году он снизился до 40,5 тысяч. 
В 2024 запущен проект по добрачному безвозмездному консультированию и обучению граждан, подающих заявление на регистрацию брака, который был успешно апробирован в Шымкенте и Астане.

На сегодня МКИ РК реализуется грантовый проект «Комплекс мер по пропаганде семейных и традиционных ценностей, повышению ответственности родителей за воспитание детей». Одной из ключевых инициатив проекта стал запуск Академии родителей – это онлайн курсы и обучения, разъяснительные встречи с родителями по различным актуальным вопросам по воспитанию детей. В ближайшее время планируется запустить онлайн-платформу Ата-ана.kz.
В целях укрепления института семьи и морально-нравственных ценностей ведомство ежегодно проводит Национальный конкурс «Мерейлі отбасы». За 11 лет существования конкурса участие в нем приняли свыше 20 тыс. семей из всех регионов Казахстана.
Кроме того, в 2023 году в стране были учреждены праздники - День матерей (второе воскресенье мая), День отцов (третье воскресенье июня). Также каждое второе воскресенье сентября в Казахстане отмечают День семьи.

#семья #численность #разводы #снижение #МКИ

Популярное

Все
Первое в Казахстане поле FIFA Arena появилось в Кокшетау
Адал азамат – опора государства
Подвиг Алии бессмертен
Партнерство между братскими странами
На востоке завершился дорожный мегапроект
Тренировочный процесс на Иссык-Куле
Еще одна СВА открылась в регионе
Пограничники провели открытый урок
В журналистику – с футбольного поля
«Номад» увеличивает отрыв
Чемпионки приняли присягу
Сотни горожан вышли на забег в поддержку женщин с раком груди
В приоритете безопасность – информационная и пожарная
Город растет и становится краше
Братство, доверие, дружба
Внедрение биометрии в школьных столовых удобно и эффективно
Аксакал казахского музыковедения
Важное событие для машиностроительной отрасли страны
Развитие системы образования в Казахстане: достижения и перспективы
Численность разводов снижается в Казахстане
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Стали известны имена финалисток конкурса Miss Astana 2025
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
Арман Шаккалиев: В Казахстане двукратно увеличат закуп продукции у сельхозтоваропроизводителей
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
Каждый второй выпускник Алматинской области поступил на грант
Поручение Президента: Правительство разработало меры по улучшению жизни граждан
Казы и шужык в вакуумной упаковке
Французская награда вручена Диане Ашимовой
Благодаря передовым технологиям и господдержке
Артефакты «Таңбалы» поразили зарубежных ученых
В Национальном музее стартовала международная выставка
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости

Читайте также

Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
В родном селе Нургисы Тлендиева установлена мемориальная ст…
Он расширил горизонты родного языка
Союз мастеров музыкальных инструментов создан в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]