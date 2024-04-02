Число торговых рынков рекордно снизилось в РК

За год их число снизилось на 11%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на DataHub

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

На 1 января 2024 года в Казахстане насчитывалось 644 торговых рынка. За год их число снизилось на 11%, или 78 ед. Текущий уровень – минимальный, по крайней мере за 16 лет.

Как отмечают аналитики, снижение числа рынков год к году – явление не новое. Тренд берет истоки еще с 2011 года. Отчасти объяснить его можно растущим спросом на услуги крупных ТРЦ.

В этом смысле куда больше внимания к себе привлекает тот факт, что нынешнее снижение является самым сильным как минимум с 2008 года. Причем и в относительном, и абсолютном выражении.

В DataHub это связывают с тем, что летом 2023 года были утверждены новые правила организации деятельности торговых рынков. От владельцев подобных объектов, по сути, потребовали обновления находящегося на балансе имущества. При этом невыполнение требований грозило ликвидацией торгового рынка. В Астане, Алматы и Шымкенте завершение модернизации рынков было намечено на конец 2023 года, в остальных городах – на конец 2025 года.

Ранее сообщалось, о том, что деятельность алматинского рынка «Алтын орда» сделают прозрачной.