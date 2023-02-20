Число жертв землетрясения в Турции превысило 41 тысячу человек

Происшествия, В мире
518

На местах происшествия круглосуточно работают 19 436 членов поисково-спасательных отрядов из Турции и зарубежных стран.

Фото: aa.com.tr

Число погибших в результате разрушительных землетрясений на юге Турции достигло 41 020 человек. Об этом сообщило турецкое Управление по ликвидации последствий ЧС (AFAD), передает Kazpravda.kz со ссылкой на информагентство ТР "Анадолу".

За землетрясениями последовало более 6 210 афтершоков, отметили в ведомстве.

По данным AFAD, в настоящее время на местах происшествия круглосуточно работают 19 436 членов поисково-спасательных отрядов из Турции и зарубежных стран.

В зоне бедствия установлены в общей сложности 216 166 палаток, которые были предоставлены министерствами и соответствующими учреждениями Турции, а также зарубежными странами и международными организациями.

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10-ти провинциях Турции.

Серьезные повреждения зафиксированы и в провинции Хатай, где 7 февраля в акватории Средиземного моря в 02:29 по местному времени были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,4.

В тот же день в 06:13 по местному времени было зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 5,3 в провинции Адыяман на юго-востоке Турции. Эпицентр находился в районе Гёльбаши. 

Популярное

Все
Изобретения представителей ботайской культуры ранних коневодов на территории Северного Казахстана продолжают занимать умы ученых
В Национальном музее РК состоялась презентация научного сборника «Археологические исследования в Казахстане-2021»
Деревянных дел мастер
Почему выборы так важны
Трейлраннинг на курорте
О политической модернизации страны
Свидетельство успехов независимого Казахстана
Когда не нужно изображать улыбку
Особенности национальных выборов
Я в айтишники пойду…
Вместо «зубрежки» – новые технологии
«Призраки» станут домами
Центральная Азия: стимулы для интеграции
Без срока давности
Жизненно необходимо
Бывает же такое!
Любимый народом
Что делать с миллионами шкур и тысячами тонн шерсти сельскохозяйственных животных?
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Источник достоверности и правдивости
Прокуратура Алматы завершила расследование убийства юриста Асановой
Познакомившись с семьей Айдара и Хакимы Жумановых, я не смогла не поделиться их удивительной историей. Хотя, по сути, ничего из ряда вон выходящего в ней нет, просто два молодых человека разделяют друг с другом не самую простую судьбу. Но каждый из них по-настоящему уникален. И их личный пример, отношение друг к другу и к труду просто вдохновляют
Спецохрана, тревожные кнопки и турникеты: как дополнительно обезопасят школы в РК
После случившегося в петропавловской школе вновь обострилась проблема обеспечения безопасности детей. И речь не только об агрессивных одноклассниках, но и о системе охраны в учебных заведениях, умении педколлектива оперативно реагировать на ЧС
В поисках смысла
Казахстан намерен расширять сотрудничество с ЕБРР – Смаилов
Более 3 млрд тенге взыскали с обанкротившейся компании в пользу ЕНПФ
Супругов-юристов избили в Алматы: Даулет Турлыханов извинился за своего сына
Кушать испорчено! О бруцеллезном молоке и пищевых отравлениях
Только большегрузы будут пропускать на казахстанско-узбекской границе
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 38 тысяч
Токаев подписал закон о совместном контроле порядка зачисления таможенных пошлин в ЕАЭС
Житель Петропавловска на рынок ходил с пистолетом
Очередной сбой на ТЭЦ произошел в Экибастузе
Как будут усиливать ответственность монополистов в Казахстане
Из-за плохой погоды в Казахстане ожидается закрытие трасс
В Турции мужчина выжил после 12 суток под завалами
ЦИК подвел итоги регистрации партийных списков на выборах в Мажилис
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Льготное автокредитование: как подать заявку
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Токаев подписал закон о цифровых активах
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Еще раз о кино
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Из космоса опасные сигналы
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
Костанайцы стали меньше платить за тепло

Читайте также

Искусанный собакой ребенок в Атырау перенес 2 операции, нуж…
Тело мужчины обнаружили под снегом в СКО
Троих казахстанцев задержали в Южной Корее
Автовоз и поезд столкнулись в Актюбинской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]