Число жертв землетрясения в Турции превысило 41 тысячу человек

На местах происшествия круглосуточно работают 19 436 членов поисково-спасательных отрядов из Турции и зарубежных стран.

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Число погибших в результате разрушительных землетрясений на юге Турции достигло 41 020 человек. Об этом сообщило турецкое Управление по ликвидации последствий ЧС (AFAD), передает Kazpravda.kz со ссылкой на информагентство ТР "Анадолу".

За землетрясениями последовало более 6 210 афтершоков, отметили в ведомстве.

По данным AFAD, в настоящее время на местах происшествия круглосуточно работают 19 436 членов поисково-спасательных отрядов из Турции и зарубежных стран.

В зоне бедствия установлены в общей сложности 216 166 палаток, которые были предоставлены министерствами и соответствующими учреждениями Турции, а также зарубежными странами и международными организациями.

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10-ти провинциях Турции.

Серьезные повреждения зафиксированы и в провинции Хатай, где 7 февраля в акватории Средиземного моря в 02:29 по местному времени были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,4.

В тот же день в 06:13 по местному времени было зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 5,3 в провинции Адыяман на юго-востоке Турции. Эпицентр находился в районе Гёльбаши.