Чистота и безопасность

Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов провел совещание с участием представителей центральных и местных исполнительных органов по вопросам развития и качественного улучшения туристических услуг.

Как было отмечено в ходе встречи, в течение нынешнего года в стране наблюдается многократный рост числа турис­тов. В разрезе дестинаций за семь месяцев года почти в два раза больше туристов посетило курорты Бурабай и Шымбулак. Также по итогам первого полугодия наблюдается приток посетителей в национальные парки Алматинского горного кластера (рост составил 50%).

В связи с этим повышается нагрузка на местную инфраструктуру, особенно это отражается на содержании курортных зон в чистоте. Отмечается нехватка мусорных контейнеров, в большей степени в курортных зонах Бурабай, Алаколь, Имантау-Шалкар, нацпарках Алматинского региона, Мангистау.

Учитывая эти замечания, Ералы Тугжанов поручил в суточный срок обеспечить вывоз твердых бытовых отходов с территории национальных парков и курорт­ных зон, при этом периодичность вывоза должна быть увеличена. Также поручено установить дополнительные контейнеры для сбора мусора.

Чтобы улучшить оперативность реагирования на запросы, касающиеся качества сервиса, дано указание через широкое внедрение модуля shagym.kz оцифровать процесс сбора жалоб и предложений туристов.

Особое внимание в ходе совещания уделено вопросам безопасности туристов. Как известно, в начале июля крупный пожар охватил несколько баз отдыха на берегу Алаколя в Абайской области. Кроме того, участились случаи несоблюдения правил безопасности на акваториях, зафиксированы факты гибели людей. В этой связи, как сообщила пресс-служба главы Правительства РК, вице-премьер поручил местным исполнительным органам усилить меры безопасности на местах в рамках увеличения штатной численности спасателей и внедрения службы туристской полиции.