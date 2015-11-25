​Читатели назвали лучших

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Уак МАНБЕТЕЕВ
фото Бориса Бузина

С инициативой проведения независимого литературного конкурса выступила группа общественных деятелей в 2009 году. Спустя год оргкомитет «Алтын қалам» уже принимал заявки: на суд жюри были представлены 92 произведения от 75 авторов из всех регионов страны, в 2014-м на конкурс уже прислали 364 работы 156 авторов.

С каждым годом конкурс набирал все большую популярность как в литературной среде, так и среди читательской аудитории. Это, по мнению организаторов, обусловлено тем, что члены жюри не имеют отношения к писательскому сообществу, а являются обыч­ными, пусть и активными, читателями. Подобный подход напрочь исключает какие бы то ни было субъективные и личностные предпочтения в отборе конкурсантов. И кому как не читателям определять общественный интерес и спрос на произведения современной казахстанской прозы, поэзии и драматургии? В борьбе за право формировать новые литературные тенденции и представлять новых героев сходятся и признанные мастера слова, и совершенно не известные широкому кругу молодые авторы.

С 2009 года состоялось 3 конкурса. Стране стали известны новые имена, а произведения победителей выпущены в специальном сборнике. К традиционным номинациям конкурса – «Лучшая поэзия года», «Лучшая проза года», «Лучшая детская и подростковая литература года», «Лучшая драматургия и киносценарий года» и «За вклад в развитие литературы» – в нынешнем году добавили еще три – «Лучшая сатира года», «Лучшая фантастика и детектив года» и «Подающая надежды».

Организаторы литературного конкурса «Алтын қалам» выражают надежду, что его победители заложат основу для появления в Казахстане новой плеяды казахстанских писателей. На них будет возложена большая и ответственная задача: с одной стороны, сохранить лучшие традиции отечественной литературы, а с другой – сделать ее более современной, интересной и конкурентоспособной. Следует отметить, что работы принимались на казахском и русском языках, поэтому лауреатами в некоторых номинациях становились сразу два автора.

В 2015-м поступили 117 произведений на казахском языке и 148 – на русском. Победителями в номинации «Лучшая поэзия года» признаны Нуржан Байтусов из Восточно-Казах­станской области и Елена Игнатовская из Павлодара. Лучшими прозаиками стали шымкентец Шойбек Орынбай и актюбинец Вячеслав Половинко. В номинации «Лучшая детская и подростковая литература года» опередили всех Есболат Айдабосын из Талдыкоргана и Аружан Шалабаева из Алматы. Лучший драматург и лучший сатирик года – алматинцы Мурат Колганат и Ермахан Шайхыулы. В номинации «Лучшая фантастика и детектив года» премию вновь получил признанный лучшим прозаиком Шойбек Орынбай и астанчанка Дана Муканова. В номинациях «За вклад в казахскую литературу» и «За вклад в развитие литературы» отмечены Смагул Елубаев и Валерий Михайлов, соответственно. Тахмина Жылкайдарова стала лучшей в номинации «Подающая надежды».

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