Что исправил Минздрав после замечания госаудиторов

Государство усилило контроль за ценами на лекарства и изделия медицинского назначения

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минздрав оптимизировал свои информсистемы для автоматического выявления фактов расхождения цен на лекарства и изделия медицинского назначения в документообороте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Высшую аудиторскую палату (ВАП)

Данная работа проведена по предписанию государственных аудиторов.

В ВАП напомнили, что в июле был завершен госаудит эффективности Минздрава и его подведомственных организаций в части обеспечения граждан лекарствами и изделиями медицинского назначения.

«Среди прочего аудиторы выявили факты расхождения стоимости лекарств между заявляемыми данными при регистрации предельных цен и фактическими ценами в сопроводительных документах при ввозе на территорию РК. В этой связи ведомству было поручено принять меры по автоматической фиксации таких случаев», – сказали в ВАП.

Напомним, глава ВАП Алихан Смаилов обращал внимание на то, что сфера госрегулирования не охватывает цены на незарегистрированные лекарственные средства, что привело к установлению наценок до 2000% от цены завода-производителя.