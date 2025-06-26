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Как рассказали в областном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля, сегодня функции ведомства несколько изменились. Но здоровье населения остается важным направлением в их работе. Специалисты осуществляют эпидемиологический контроль за инфекционными, неинфекционными и паразитарными заболеваниями, проведением профилактических прививок населению. В их компетенции и радиационный контроль, и надзор за пищевой продукцией. Они работают на основании Предпринимательского кодекса РК, где указано, что допускается контроль предупредительно-профилактического характера.

– Возможны расследования и факты контрольного закупа, внеплановые проверки. Но для последних должны быть веские причины. Вы же понимаете, что это конкурентная среда, поэтому просто так, по первому сигналу, пойти проверить не получится, – говорит руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алия Бекешева.

Одно из неизменных правил для лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере общепита, – обязательное наличие медицинской книжки. Это персональный документ, в который заносятся результаты медосмотров с отметкой о допуске к работе.

– Допуск должна иметь декретированная группа людей, то есть лица, работающие в сфере обслуживания населения, представляющей наибольшую опасность для заражения инфекционными и паразитарными заболеваниями. Помимо прохождения медосмотра, такая группа подлежит первичному гигиеническому обучению при поступлении на работу и в дальнейшем – периодичностью один раз в год. Санкнижка с отметкой о прохождении медицинского осмотра, гигиенического обучения и допуска к работе должна храниться на рабочем месте. В целом в нормативных документах в сфере санитарно-эпидемио­логического благополучия населения прямо не предусмотрено право посетителя требовать предъявления санитарных книжек. Основной упор делается на требования к деятельности организации, а не к отдельным работникам, – отмечает Алия Бекешева.

На объектах общепита должны соблюдаться условия приема, хранения и реализации пищевой продукции, соблюдения личной гигиены работников. То есть даже торговцы овощами, которых сегодня в Атырау немало, обязаны полностью соответствовать этим требованиям. Нарушения в этой сфере встречаются, и они приводят к отравлениям. Но, к счастью, такие факты единичны.

За прошлый год к санэпидемиологам обратились более одной тысячи человек, в основном – по нарушениям в сфере охраны окружающей среды. Люди жаловались на качество атмосфер­ного воздуха, воды, на несоблюдение требований санитарно-защитной зоны. Также жалобы поступают на объекты общественного питания: поднимаются вопросы нарушения сроков годности продуктов в супермаркетах, магазинах, пригодности для употребления блюд в точках общепита.

– Приходят заявки о нарушении требований санитарных норм и несоблюдении технических регламентов. Речь идет о маркировке, упаковке товаров, повышенном уровне шума и посторонних запахах. К слову, самую высокую активность проявляют граж­дане, проживающие в областном центре, – уточнила Алия Бекешева.

В ведомстве также ведется контроль за состоянием водоснабжения, за качеством воды в открытых водоемах. В Атырауской области 90 водопроводов, из которых пробы на лабораторные исследования отбираются ежемесячно.

Чтобы вести эту сложную работу необходимы квалифицированные кадры. Сейчас вузы начали готовить специалистов в этом направлении. Хотя еще 15 лет назад санитарно-эпидемиологические факультеты были объединены с лечебными в факультеты общей медицины.

С тех пор специальность «эпидемиология» исчезла из медицинских вузов, а профилактика и борьба с эпидемией требуют знаний в области вирусологии, иммунологии, биохимии. Поэтому сейчас медвузы вновь стали готовить специалистов по узкой специализации. Контроль над безопасностью в сфере санэпидемио­логии, говорят специалисты, вновь востребован.