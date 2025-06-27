Алматинские хирурги спасли недоношенного ребенка с сердечной недостаточностью

Здравоохранение
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Венера Баталова
корреспондент

Команда специалистов Республиканского Научного центра педиатрии и детской хирургии успешно провела кардиохирургическую операцию по вшиванию эпикардиальных электродов временного электрокардиостимулятора недоношенному новорожденному с массой тела 1 500 гр, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав РК

Фото: Минздрав РК

Во время беременности на 30 неделе плоду внутриутробно был выставлен диагноз кардиомегалия, брадикардия 49 ударов в минуту. Ребенок родился недоношенным в сроке 30 недель с весом 1 550 грамм. Состояние при рождении было крайне тяжелым, за счет синдрома дыхательных расстройств, на фоне морфофункциональной незрелости.

На 22 день жизни ребенку было решено провести операцию по установлению временного кардиостимулятора, так как частота сердечных сокрашений 40 в минуту не покрывала его потребности организма в кислороде и доставке питательных субстратов, и он не прибавлял в весе.

После операции состояние пациента идет на улучшение, он начал прибавлять в весе, улучшилась его активность, частота сердечных сокращений 130-140 в минуту, для его возраста.

По мере достижения массы тела 2 000 гр и выше, малышу будет установлен постоянный электрокардиостимулятор. На сегодня он продолжает получать лечение в отделении неонатологии, под бдительным наблюдением кардиохирургов.

Операцию провели заведующий отделением кардиохирургии Алмас Бердибеков совместно с опытными врачами неонатальной реанимации НЦПДХ.

#операция #новорожденный #хирурги

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