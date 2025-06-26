В Казахстане расширяются виды медпомощи для незастрахованных граждан

Сенат,Здравоохранение
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Сенат на пленарном заседании одобрил поправки по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметила сенатор Айнур Аргынбекова, документ предусматривает расширение видов медицинской помощи и скринингов, которые клиники будут оказывать гражданам вне зависимости от статуса застрахованности, а также будет повышен порог взносов в Фонд обязательного социального медицинского страхования.

«Ключевое направление – поэтапная интеграция объемов медицинской помощи, с переносом основных обязательств из пакета гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в систему ОСМС, начиная с 2026 года. Это позволит четко разграничить объемы и источники финансирования, повысить управляемость системы и сделать структуру медицинской помощи более прозрачной и понятной для граждан», - сказала сенатор.

Депутат отметила, что внедрение единого базового пакета медпомощи обеспечит системное расширение государственных гарантий. В состав пакета войдут услуги скорой и экстренной помощи, паллиативная помощь, лечение инфекционных и социально значимых заболеваний, а также отдельные виды скрининга вне зависимости от статуса застрахованности.

Кроме того, первичная медико-санитарная помощь будет переведена в систему ОСМС, за исключением первичного приема, который сохранится в пакете ГОБМП.

«Такой подход сохраняет социальную направленность и обеспечивает защиту уязвимых категорий населения», - сказала сенатор.

Учитывая перераспределение объемов услуг, по ее словам, возрастет нагрузка на систему ОСМС. В этой связи с января 2026 года будет установлен новый верхний предел базы для исчисления взносов – 40 МЗП для работодателей и 20 МЗП для работников. Эти изменения затронут около 500 тыс. работников с высоким уровнем дохода.

Также, дополнительно предусмотрено поэтапное увеличение ставок взносов государства на ОСМС с 2,2% в 2027 году до 4,7% в 2037 году. Законом предусмотрено и расширение охвата населения системой ОСМС.

«Сегодня более 3 млн человек остаются вне системы ОСМС, в том числе около 1 млн – официально зарегистрированные безработные и представители социально уязвимых категорий, относящиеся к кризисным и экстренным уровням. Законом предлагается закрепить обязанность местных исполнительных органов по уплате взносов по факту обращения таких граждан за медицинской помощью. Размер взноса будет рассчитываться, исходя из средней заработной платы по региону. Ожидается, что только в 2026 году системой ОСМС дополнительно будут охвачены свыше 1 млн человек, то есть около 5% населения получат доступ к плановой медицинской помощи, что будет способствовать укреплению общественного здоровья и снижению нагрузки на систему здравоохранения в долгосрочной перспективе», - подчеркнула сенатор.

В то же время для повышения устойчивости участия населения в системе ОСМС вводится новая норма, согласно которой граждане, уплачивавшие взносы не менее пяти лет подряд, смогут сохранять статус застрахованного в течение шести месяцев при временной приостановке платежей.

#ОСМС #медстрахование #реформа

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