Что может сделать нас лучше?

Общество
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Елена Левкович
корреспондент

Зоозащитники считают, что ключевые моменты Закона «Об ответственном обращении с животными» игнорируются

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Альтернативную концепцию закона обсудили зоозащитники и представители госструктур. Задача на заседании «круглого стола» была четкая: честно обсудить те проблемы, которые стоят в контексте внесения изменений в Закон «Об ответственном обращении с животными». Не секрет, что с гуманностью у нас, в особенности в отношении бездомных животных, большие проблемы. Насколько большие, хотела продемонстрировать одна из спикеров – руководитель проекта «Соседи по планете» и благотворительного общественного фонда «Добрый город» Наталья Уголькова. На экране появились кадры издевательств над собакой. Но остановить трансляцию попросили сами зоозащитники – не каждый выдержит такое.

Наталья Уголькова считает, что принятый три года назад Закон «Об ответственном обращении с животными» практически не работает. Речь идет, например, о регистрации домашних животных, которая на местах проводится формально. Система учета работает в лучшем случае в 10 областях, а никаких санкций за не­исполнение не следует.

– Как оказалось, для выправления ситуации одного лишь принятия закона недостаточно – его нужно еще и исполнять. С того момента и идет война между теми, кто не желает этого делать, и теми, кто борется за его соблюдение, – отрезала спикер.

Такой саботаж, по словам зоозащитников, вылился в другую большую проблему: учитывая, что все эти годы с бесхозными животными борются лишь путем их уничтожения (что запрещено законом!), такой подход дал свои «плоды»: выросло целое поколение казахстанцев, уверенных, что жестокость – это норма.

Отстрел и умерщвление бродячих животных, как утверждают защитники, уже даже в годы действия закона не прекращались. В том числе и по причине отсутствия необходимой инфраструктуры для проведения гуманных мероприятий по отношению к бродяжкам. При этом суммы на эти цели стабильно растут.

– С целью выполнения плана уничтожению подвергались все подряд: и агрессивные животные, и щенки с котятами, и владельческие собаки и кошки. Ради этого ответственные лица проникали даже на частные территории, чему есть доказательства, я готова их предоставить. Отстреливали и тех, кого неравнодушные граждане стерилизовали и вакцинировали за свой счет, за счет благотворительных организаций и даже за бюджетные деньги, – утверждала в своей речи Наталья Уголькова.

Она привела пример: в Таразе после отъезда врачей Фонда Бриджит Бардо, которые провели массовую кастрацию бездомных животных, прооперированные собаки с бирками были целенаправленно уничтожены сотрудниками госветеринарии. Теми самыми, которые до этого были приглашены на семинар от зарубежного фонда.

Возвращаясь к тексту закона, спикер отметила: в пятой его главе закреплено, что в целях воспитания нравственного и гуманного отношения к животным осуществляется просвещение населения в этой области, с уточнением, что все это в руках государственных и местных исполнительных органов власти. Но никаких попыток реализации этой части закона нет и не было, утверждает общественница.

– Несмотря на волонтерские инициативы, органы образования отвечали, что собаки – не их дело и воспитание гуманности тоже не в их компетенции, – продолжала она. – А все попытки зоозащитников хоть как-то переломить ситуацию меркли перед информацион­ными атаками СМИ, вещающими о стаях кровожадных собак, жрущих людей. Не гнушались и откровенными фейками, а ангажированные блогеры и даже депутаты не стесняются призывать к уничтожению бродячих животных.

Не менее эмоциональной была и речь главы Ассоциации по защите животных INUCOBO Лилии Сарсеновой.

– Мы хотели бы в первую очередь обратиться к представителям госорганов, то есть к тем, кто может повлиять на ситуацию. Статьи закона говорят о компетенции госорганов, ответственных много, все это расписано по пунктам, только практичес­ки никто ничего не исполняет, – начала свое выступление зоозащитник.

Серьезное упущение: программа софинансирования частных приютов не работает. Ее возможность прописана в законе (МИО имеют право софинансировать частные приюты), однако частники не получают практически никакой помощи, даже обращаясь в местные органы власти, где им отвечают: нет никаких механизмов софинансирования, никто вообще не знает, где эти механизмы прописаны.

– Получить участок под приют – тоже дело безнадежное, случай из Актау тому подтверждение. Были пройдены все инстанции, но землю так и не выделили. Да и переоформить купленный на собственные деньги участок земли под приют тоже практически нереально, счастливчиков наперечет – «Сердца Павлодара» и приют из Усть-Каменогорска, – перечисляла Лилия Сарсенова.

Затронула она в выступлении и базу учета TANBA. Это самая прозрачная и объективная схема общественных отношений в области ответственного обращения с животными. Но, увы, многие области ею просто не пользуются. Как подозревают зоозащитники, ввиду невозможности делать приписки.

Как подытожила юрист и зоозащитник Ольга Ченцова, Закон «Об ответственном обращении с животными» – самый важный: «Это то, что делает нашу страну лучше».

#закон #животные #круглый стол #зоозащитники #умерщвление #TANBA

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