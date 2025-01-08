Что появится на месте столичного стадиона имени Мунайтпасова

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Он рассказал, что исторический объект столицы некоторое время находился в бесхозном состоянии, его трибуны и подтрибунные помещения находились в аварийном состоянии.

«Техническое обследование, проведенное в 2020 году, выявило высокий износ конструкций, представлявший угрозу безопасности людей. Столичный маслихат единогласно поддержал выделение денег на его реконструкцию. На сегодняшний день стадион полностью демонтирован, завершение строительства планируется к концу 2025 года», - отметил он.

Ерлан Каналимов добавил, что площадь земельного участка составляет 2,2 га, вместимость стадиона: 3 598 мест, включая VIP и места для маломобильных граждан.