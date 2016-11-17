Идея обретает контуры. Выступая на брифинге в региональной службе коммуникаций, аким Майского района области Ардак Кантарбаев сказал, что исполнительная власть добивается того, чтобы часть земель бывшего Семипалатинского ядерного полигона вернулась в сферу сельского хозяйства.

– Раньше на площади 704 тысячи гектаров Майского района проводились открытые и закрытые ядерные испытания. Сегодня на этой территории живут люди и пасется скот. Проблема в том, что мы не можем отдать ее под частное хозяйство, так как не имеем на руках официальных документов на землю. Поэтому и хотим часть площади полигона, а это порядка 364 тысяч гектаров, оформить официально, – подчеркнул аким района. Он также добавил, что на данной территории уже проводилась радиационная экспертиза. Вывод специалистов: земля пригодна для использования и не несет никакого вреда для населения. В ближайшее время, подытожил А. Кантарбаев, будет назначена дополнительная экспертная проверка данной территории.

…Намерение вернуть земли, изъятые для Семипалатинского ядерного полигона (к сведению читателей: его большая часть, как и прежде закрытый город Курчатов, находится на территории Майского района Павлодарской области), районный руководитель обосновывает экономической целесообразностью. Это не только животноводство, которое было ведущим в былые годы, но и выращивание проса.

Об этом на брифинге Ардак Кантарбаев сказал так:

– Эта культура хорошо растет у нас благодаря химическому составу земли, ее балл-бонитету, климатическим условиям – много солнца и мало влаги. В области просом занято 27 тысяч гектаров, в нашем районе пока только 1 350, и мы планируем увеличивать посевные площади. В нынешнем году в районе собрали 1 400 тонн проса при средней урожайности 18 центнеров с гектара. В советское время в районе под просо отводилось до 20 тысяч га, средняя урожайность составляла 12 центнеров.

…То есть на основе предыдущего опыта просматривается перспектива крупяного тренда и экономической выгоды как для населения, так и для бюджета района. К этому следует добавить, что на землях полигона и примыкающих к нему есть промышленные залежи угля, уникальных каолиновых глин, других природных богатств, которые малый и средний бизнес начинает включать в разработку с созданием базовых производств. И вот здесь, как и в животноводстве и земледелии, нужны официальные, четкие заключения авторитетных специалистов, узаконенные государством, что земля и недра не «фонят», показания приборов, измеряющих уровень радиации, не зашкаливают, а люди, живущие здесь, получают облучение не выше, чем те, кто находится вдали от полигона.

И тут следует сказать, что дебаты по этому поводу идут уже не один год.

Оппоненты, выступающие против передачи полигонных площадей под выпасы животных и под распашку, задают вопросы: зачем посягать на проблемные земли, когда в области и в том же Майском районе предостаточно неиспользуемых угодий? Почему те, кто ратует за передачу земель в оборот, проводят без детализации проблем и публикации данных для оценки общественностью «мимолетные» встречи с местным населением, на которых в основном присутствуют руководящие граждане? И так ли все благополучно с радиацией, если до сих пор нет официальных решений о передаче земель району? Тем более что на полигоне мог еще остаться, пусть и в малых количествах, плутоний 239–240.

Так что вопросы закономерны. Выступая в 2009 году на торжественном мероприятии по случаю 70-летия Майского района, заместитель генерального директора Национального ядерного центра Казахстана (НЯЦ РК) Сергей Лукашенко сказал, что в северной части бывшего Семипалатинского полигона будет снят запрет на пребывание людей и скота, в связи с чем расширятся сельхозугодия Майского района.

Но в то же время он отметил, что «если раньше работы ученых на полигоне имели в основном исследовательский характер, то сегодня мы перешли от слов к делу. Сейчас проводятся работы частично по рекультивации земель, то есть мы теперь знаем, где находятся плохие участки, где нельзя находиться, а где можно». «Самая перспективная территория для передачи земель в народное хозяйство – северная часть полигона, то есть как раз Майский район. Сейчас подготовлены материалы об этом, скоро они будут представлены на экспертизу. Мы привлекаем группу экспертов из Международного агентства по атомной энергии, чтобы заручиться поддержкой иностранных специалистов», – сказал руководитель.

Еще более четкую картину земель полигона дал в том же году в ходе «круглого стола» по исполнению резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по реабилитации Семейского региона генеральный директор НЯЦ РК Кайрат Кадыржанов, сообщив, что «до 95% территории бывшего Семипалатинского полигона может быть передано в хозяйственный оборот в ближайшие 7–12 лет. Еще 2–3% территории должно непрерывно мониториться, и около 2–3% должно быть ограждено таким образом, чтобы там не ступала нога человека, по крайней мере неспециалиста». Он также уточнил, что соответствующая программа уже разработана и сейчас находится на согласовании в Правительстве.

…Пока что эти итоговые результаты нигде не обнародованы, но у исполнительной власти Майского района велико желание прирастить его площадь и дать толчок развитию местной экономики и приросту населения. Выступая в декабре прошлого года в пресс-клубе «Ертic», бывшая глава этого района Бекзия Искакова сказала, что на относившихся к территории экологического бедствия землях, прилегающих к бывшему Семипалатинскому ядерному полигону, планируют открыть 45 отгонных пастбищ. Для положительного решения необходимо заключение государственной экологической комиссии.

А теперь дам краткую характеристику сегодняшней жизни района. В области он в числе лидеров по площади, но проживает в нем, как сказал Ардак Кантарбаев, всего 11 тыс. человек. Поэтому аким района на том брифинге с горечью подчеркнул:

– Чем меньше людей проживает в районе, тем меньше развиваются бизнес и социальная сфера. Поэтому мы хотим привлечь в район побольше людей. Нам нужны чабаны, механизаторы, строители, зоотехники, веттехники и другие специалисты. Кроме того, для тех, кто хочет заняться предпринимательством, есть парикмахерские, кафе, пекарни, магазины. Кроме этого, установлен высокоскоростной Интернет, которого раньше в райцентре Коктобе не было. Кроме того, в районе 31 пустую­щий дом. Это жилье можно выкупить или арендовать. Для специалистов строится 16-квартирный дом. За счет частных инвестиций здание бывшего тубдиспансера перестраивают под 11-квартирный дом. Мы не обещаем появления в районе больших торговых центров или открытия концертных площадок, но необходимо, чтобы существующие объекты образования, культуры и быта продолжали работать. Мы занимаемся ремонтом дорог, разработали проект на средний и текущий ремонт дорог больше чем на миллиард тенге. Мы предпринимаем самые разные шаги, в том числе и привлечение государственных средств, для улучшения качества жизни местного населения, для переселения к нам оралманов. В этом отношении мы тесно сотрудничаем с ЮКО. В текущем году мы выплатили 921 тысячу тенге субсидий семьям оралманов, переехавшим к нам. Район должен развиваться.

Это так. Уже сегодня здесь, как уже говорилось, развивают животноводство и земледелие, добывают полезные ископаемые. Но по большому счету представители этого бизнеса находятся в «подвешенном» состоянии, так как территории, на которых они работают, официально не признаны радиоактивно безопасными. Не случайно в одном из интервью прошлых лет независимый эколог, председатель ОО «ЭКОМ», директор регионального Орхусского центра в Павлодаре Светлана Могилюк констатировала, что фермеры Майского района вынуждены тратиться на дополнительные анализы, подтверждающие, что их мясо и молоко безопасны для здоровья человека. Это отрицательно сказывается на конкурентоспособности продукции...

Так что, приветствуя решение руководства Майского района вывести его на более высокий уровень, надо все-таки добиться проведения международных беспристрастных экспертиз и выводов о пригодности и безопасности земель, примыкающих к семипалатинскому ядерному полигону, и решения Правительства РК по этому поводу. Ситуация «казнить нельзя помиловать», в которой запятая должна занять свое место, не может продолжаться до бесконечности.

Должны быть сделаны выводы: или передача земли по экологическим и медицинским параметрам преждевременна, или надо дать возможность району и его жителям осваивать новые территории на законной основе и строить свое благополучие.