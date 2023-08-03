Что жатва фермеру готовит?

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Марина Демченко

В этом сезоне, по самым осторожным оценкам, казахстанские хлеборобы могут собрать около 14,5 млн тонн пшеницы.

фото Игоря Бургандинова

Такие прогнозы по урожаю вчера озвучили в Зерновом союзе Казахстана (ЗСК) в ходе заседания «круглого стола» по проб­лемным вопросам зерновой отрасли. Эти планы руководитель комитета торговли ЗСК Александр Малов назвал «достаточно амбициозными», поскольку качество нынешнего урожая зерновых не радует.

– На сегодня по качеству мы ожидаем разносортицу. О чем это говорит? Если последние три года в республике получали высококачественные урожаи, то нынче такого показателя не достичь, – сказал Александр Малов. – Если будет и четвертый, и пятый, и третий классы зерна, то конкурировать ему на рынке будет сложнее. С Россией сегодня очень сложно конкурировать. У них более эффективное производство и, соответственно, цена ниже, чем наша. У нас задача – удержать центральноазиатские рынки. Также мы в этом году активно стали устанавливать деловые контакты с Китаем, но в Поднебесной будут покупать только качественную пшеницу, что автоматически отразится на ее ценах на внутреннем рынке.

И все же, по его словам, этот маркетинговый год казахстанские фермеры заканчивают на позитивной ноте. Экс­порт на 1 сентября прогнозируется на уровне 11 млн тонн. Это своеобразный рекорд за последние десятилетия, но, как отметил эксперт, для этого была проделана гигантская работа национальным железнодорожным перевозчиком «Қазақстан темір жолы», Минсельхозом и участниками рынка.

– Сам рынок благодаря отсутствию регулирующих ограничительных мер дал возможность выйти на данный показатель, причем на фоне большого импорта из России. В прошлом году был рекордный урожай, и при этом мы справились с задачей, – добавил Александр Малов. – Нам не нужно регулировать рынок, нужно дать возможность ему самому найти возможный экспорт.

Руководитель комитета торговли также констатировал, что Казахстан постепенно оставляет традиционные рынки зернового сбыта. Например, Кыргызстан уже потерян. В этом году теряем иранский рынок.

– Российская пшеница и фуражные культуры, такие как ячмень, а ячмень в Казахстане тоже одна из основных экспортных культур, просто задавили и ценой, и объемом этот рынок. Наши пшеница и ячмень в направлении Ирана неконкурентоспособны ни по цене, ни по другим показателям, – заявил Александр Малов.

Выходит, есть у наших фермеров амбициозные планы: в новом сезоне отправить на экспорт 8,5–9 млн тонн пшеницы, вопрос – куда она поедет?

Председатель Зернового союза Казах­стана Нурлан Оспанов сообщил, что ежегодно наши хлеборобы собирают в среднем 13,5 млн тонн пшеницы мягкой. В текущем сезоне с сентября 2022-го по май 2023 года официально импортировано 1,6 млн тонн российской пшеницы мягкой. В июне – августе 2023 года ожидается импорт еще до 500 тыс. тонн российской пшеницы. При этом стоимость российского зерна даже со всеми расходами на доставку в Казахстан ниже внутренних цен.

– Для обеспечения потребности внут­реннего рынка на случаи возникновения непредвиденных обстоятельств Правительством формируются резервы – трехмесячный запас пшеницы в объеме 1 миллиона тонн в ресурсах Продкорпорации. Этот объем в балансе спроса и предложения пшеницы считается оптимальным запасом. Конечные остатки пшеницы, превышающие оптимальные, расцениваются как нерациональные запасы, приведшие к упущенному доходу зерновых производителей в минувшем сезоне. Это то, что фермеры произвели, но по каким-то причинам не смогли продать, – пояснил Нурлан Оспанов.

Так, по итогам сезона 2021⁄2022 годов чистые остатки в конечных запасах пшеницы составили 2,6 млн тонн, из них нерациональные запасы – 1,6 млн тонн. При средней закупочной цене на пшеницу мягкую 140 тыс. тенге за тонну объем этой непроданной пшеницы оценивается в 224 млрд тенге (по ценам минувшего года).

По итогам сезона 2022⁄2023 годов ожидаются чистые остатки в объеме 3,7 млн тонн, нерациональные запасы – 2,7 млн тонн. Таким образом, по итогам текущего сезона при нерациональных запасах в 2,7 млн тонн и средней закупочной цене в течение сезона 105 тыс. тенге за тонну пшеницы мягкой объем нереализованной пшеницы оценивается в 284 млрд тенге. Нераспроданная пшеница в денежном выражении в два раза превышает помощь Правительства в виде бюджетного кредита, ежегодно предоставляемого производителям зерна на проведение посевной кампании. Упущенная возможность реализовать всю свою товарную продукцию по рыночной цене приводит к ослаблению финансовой устойчивости казахстанских зерновых производителей.

– Это говорит о том, что в Казахстане достигнут предел производства пшеницы. По-хорошему мы должны уменьшить ее производство, сократить посевные площади под нее, но поработать над производительностью, увеличением урожайности, чтобы снизить ее себестоимость, – отметил Нурлан Оспанов.

Высвободившиеся площади должны быть диверсифицированы под другие культуры, но для этого нужна системная поддержка на определенном этапе, поскольку диверсификация предполагает первоначальные инвестиции в иную технику, иные технологии, семена.

В свою очередь руководитель комитета производства ЗСК Талгат Алдажаров подчеркнул, что себестоимость зерна ежегодно растет, а турбулентность на внешних рынках очень сильно отражается на казахстанских фермерах. Себестоимость нынешнего производства в разы выше, чем два-три года назад. При этом стоимость реализованной продукции снижается (в этом году на внутреннем рынке ожидается цена 85–95 тысяч тенге с учетом НДС за тонну).

Нынешний сезон непростой. Прогнозы года не очень хорошие: выросли в стои­мости все средства производства (семена, удобрения, пестициды, стоимость займов), выросло давление со стороны российского рынка, упал рубль.

– Урожайность озимой пшеницы вдвое меньше, чем мы бюджетировали. Привычных урожаев зерновых в нашем крае (ВКО. – Авт.) не будет, но есть надежды на подсолнечник. Однако и тут все непросто из-за регулирования рынка и падения цен: в прошлом году в сезон мы заходили с ценой в два с половиной – три раза выше, чем заканчиваем этот, – поделился Талгат Алдажаров.

По словам председателя правления АО «Атамекен Агро» Кинталя Исламова, себестоимость производства зерна в Индии или Китае еще выше, чем у нас, однако правительства этих стран ставят заградительные барьеры на дешевый импорт. Так они берегут своих крестьян, но мы подобный механизм применять не можем.

По мнению экспертов, наше Правительство пока еще не приняло достаточных мер для сохранения рентабельности отечественной зерновой отрасли.

#фермеры #пшеница #зерно #отрасль #жатва #ЗСК #Зерновой союз

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