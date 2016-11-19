​Чтоб была вода живая

В классическую схему очистки на ХПОС входит обеззараживание, смешивание с реагентами, отстаивание, фильтрование и вторичное обеззараживание. Однако эта технология не дает положенного качества из-за устаревшего оборудования. Не становится вода принципиально лучше ни от фторирования, ни от умягчения на Na-катионитовых фильтрах. Необходима полная реконструкция с переходом на новые очистные технологии и энергоэффективное оборудование.

Об этом доложили городские власти акиму области при посещении им водопроводных очистных сооружений во время рабочей поездки в Жезказган. В Комплексном плане социально-экономического развития городов Жезказгана, Сатпаева и Улытауского райо­на Карагандинской области на 2012–2020 годы разработана проектно-сметная документация (ПСД) на реконструкцию данного объекта.

Но действие срока ПСД от мая 2014 года на первую очередь реконструкции хозяйственно-питьевых очистных сооружений Жезказгана истекает уже в мае 2017 года. В связи с этим на повторную разработку ПСД первой очереди в текущем году выделены из областного бюджета 50 тыс. тенге с переходом на следующий год. Оставшиеся более 5 млн тенге городской бюджет Жезказгана выделит в будущем году. Сейчас ведутся конкурсные процедуры. А горожанам остается набраться терпения в ожидании большой реконструкции.