Чтобы избежать беды

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Ксения Черника

В Южном Казахстане активно готовятся к паводкам.

В зоне пристального внимания специалистов по ЧС и местных исполнительных органов власти находятся водоемы, каналы, сточные трубы. Их освобождают ото льда, чтобы открыть дорогу паводковым водам.

Горожане хорошо помнят, как три года назад в населенном пункте Елтай вода из переполненных каналов разлилась окрест, затопив подворья, дома и дороги. Такие же паводковые наводнения случились в предгорных Толебийском и Казыгуртском районах Туркестанской области, причинив большой материальный ущерб.

В Шымкенте спасатели провели аэровизуальное обследование водных объектов – водохранилищ Тогыс, Текесу, Акжар, а также четырех крупных рек, определив возможные паводкоопасные участки. В зоне риска могут оказаться несколько жилых массивов. Чтобы избежать беды, необходимо провести очистку всех каналов, русел рек от мусора.

Под пристальным вниманием специалистов находится река Бадам, высокие берега которой в нескольких местах оказались подмыты и требуют безотлагательного проведения берегоукрепительных работ. Больше двух десятков домов, в которых проживают около 100 человек, находятся слишком близко к руслу водной арте­рии.

В жилых массивах Аксай, Карабастау и Забадам река протекает по склонно-холмис­тым и равнинным местам. Переполненное русло и быст­рое течение в состоянии подмыть берега и привести к их обрушению, а на равнинных участках – к наводнению, вызванному разливом.

В городе развернули специальный штаб, подготовили всю необходимую технику. На особо опасных участках круглосуточное наблюдение ведут дежурные бригады.

Внимания требуют и 34 городских канала, общая протяженность которых составляет 310 км. Именно они принимают основной объем паводковых вод, и очень важно держать под контролем их состояние накануне сезона паводков.

По информации руководителя управления охраны окружающей среды и природопользования Шымкента Ержана Жолдасова, ежедневно сотрудники коммунальных предприятий очищают каналы ото льда, снега и мусора, чтобы открыть дорогу воде. Под контролем находятся также водопропускные трубы, по которым паводковые воды направ­ляют в природные ложбины и низменности.

Месяц морозов и обильных осадков сменяет оттепель. В Шымкенте синоптики прог­нозируют во второй половине текущей недели ливневые дожди и повышение температуры воздуха, что только ускорит таяние снегов и усложнит противо­паводковую ситуацию.

Потепление ожидается и в Туркестанской области, спасатели которой тоже работают в режиме повышенной готовности. Под пристальным контролем находятся не только более 40 водо­хранилищ, расположенных в регионе, 12 гидроузлов, 120 рек, но и горные склоны, на которых возможны сходы лавин и образование селевых потоков.

Обеспечение безопасного прохода талых вод на самой большой реке – Сырдарье, как и ситуация в Шардаринском водохранилище, не сходят с повестки дня. Чтобы не допустить возникновения чрезвычайной ситуации, полностью обследовано и изучено состояние 97,5 км защитных дамб, возведенных вдоль реки.

Для предупреждения угро­зы со стороны Сырдарьи проведен капитальный ремонт заградительной дамбы протяженностью 760 метров, шириной 5–6 метров и высотой восемь метров в районе населенного пункта Суткент Шардаринского района. На берегоукрепительные работы выделено 154 млн тенге. Работа, начавшаяся в декабре прошлого года, завершена в январе текущего.

Заместитель начальника ДЧС области Ерик Сарыбаев сообщил, что приток воды в Шардаринское водохранилище составляет 1 600 кубометров в секунду. Водоем стремительно заполняется, и постоянный мониторинг притока в него воды из Сырдарьи просто необходим. Сейчас в нем аккумулировано 3 млрд 997 млн кубов воды, или 77% от общего объема. Это в полтора раза больше, чем в этот же период прошлого года, когда водо­хранилище накопило 2 млрд 653 млн кубов воды.

Ежедневный мониторинг свидетельствует, что на сегодня заполняемость водохранилищ в среднем по региону составляет 30–35 процентов от их мощности, при том что запасы снега в горах ниже среднегодовой нормы.

В областном филиале РГП «Казводхоз» намерены и дальше в большинстве водохранилищ накапливать воду с сохранением свободного объема не менее 30%. Он пригодится для сброса осадков и талых вод при возникновении паводковой ситуации.

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