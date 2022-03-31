В Актау пообещали упорядочить работу нелегальных таксистов у международного аэро­порта.

В целях развития туризма в Мангистау подписан четырехсторонний Меморандум о сотрудничестве по совместному регулированию деятельности «Службы такси» в международном аэропорту Актау. Подписан­тами документа выступили представители акимата города, арендатор автостоянки, таксис­ты, а также сотрудники линейного отдела полиции.

Нелегальные извозчики, деятельностью которых недовольны жители области, будут объединены в «Службу такси», сотрудники которой обязаны носить единую форму, включающую жилет, головной убор и бейдж. Внешний вид транспортных средств будет оформлен в соответствии с единым дизайном службы. Для развития культуры обслуживания пассажиров сотрудники акимата Актау обещают организовать для таксис­тов соответствующие семинары.

Также, согласно договореннос­тям, арендатор автостоянки выделит места на первой линии привокзальной площади аэропорта для размещения авто официальных служб такси и обозначит их соответствующими знаками, помимо этого, разрешит допуск работников служб в общий зал пассажирского терминала для встречающих. Чтобы избежать обмана туристов, за услуги работников службы будут установлены единые тарифы абонентской платы.

«Для удобства гостей в машинах будут установлены QR-коды на «Путеводитель Мангистау». Службе такси будут предоставлены информационные стойки и баннеры о туристическом потенциале региона – видео- и аудиоролики Visit Mangystau. Ожидается, что для обеспечения безопасности будет предусмотрена работа камер типа «Сергек», – проинформировали в пресс-службе акима Актау.