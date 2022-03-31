Свежий выпуск Чтобы не стыдно перед гостями 31 марта 2022 г. 1:16 Азамат Сулейменов В Актау пообещали упорядочить работу нелегальных таксистов у международного аэропорта. В целях развития туризма в Мангистау подписан четырехсторонний Меморандум о сотрудничестве по совместному регулированию деятельности «Службы такси» в международном аэропорту Актау. Подписантами документа выступили представители акимата города, арендатор автостоянки, таксисты, а также сотрудники линейного отдела полиции. Нелегальные извозчики, деятельностью которых недовольны жители области, будут объединены в «Службу такси», сотрудники которой обязаны носить единую форму, включающую жилет, головной убор и бейдж. Внешний вид транспортных средств будет оформлен в соответствии с единым дизайном службы. Для развития культуры обслуживания пассажиров сотрудники акимата Актау обещают организовать для таксистов соответствующие семинары. Также, согласно договоренностям, арендатор автостоянки выделит места на первой линии привокзальной площади аэропорта для размещения авто официальных служб такси и обозначит их соответствующими знаками, помимо этого, разрешит допуск работников служб в общий зал пассажирского терминала для встречающих. Чтобы избежать обмана туристов, за услуги работников службы будут установлены единые тарифы абонентской платы. «Для удобства гостей в машинах будут установлены QR-коды на «Путеводитель Мангистау». Службе такси будут предоставлены информационные стойки и баннеры о туристическом потенциале региона – видео- и аудиоролики Visit Mangystau. Ожидается, что для обеспечения безопасности будет предусмотрена работа камер типа «Сергек», – проинформировали в пресс-службе акима Актау.