Чтобы цены не росли

Премьер-министр Аскар Мамин провел в цифровом офисе Правительства совещание по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ).

О текущей ситуации и работе по стабилизации цен доложили вице-министр торговли и интеграции Ержан Калдыбаев, заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, акимы областей: Актюбинской – Ондасын Уразалин, Кызылординской – Гульшара Абдыкаликова, Северо-Казахстанской – Кумар Аксакалов, Акмолинской – Ермек Маржикпаев и другие.

Как сообщила пресс-служба Премьер-министра, в ходе совещания было отмечено, что за прошедшую неделю цены на социально значимые продукты питания в Казахстане снизились на 0,2%. Наибольшее снижение зафиксировано в Туркестанской области и Нур-Султане (-0,6%), Жамбылской области (-0,3%), Шымкенте (-0,2%).

В разрезе продовольственной номенклатуры в среднем по республике больше всего подешевели морковь (-2,2%), картофель (-0,5%), лук и рожки (-0,4%), говядина (-0,3%), рис (-0,2%), молоко и гречка (-0,1%). На остальные виды продуктов цены стабильны.

По итогам форвардного закупа в 2021 году АО «НК «Продкорпорация» закуплено 572 тыс. тонн зерна, в том числе 539 тыс. тонн пшеницы. В первом полугодии 2022 года на внутренний рынок планируется поставить 475 тыс. тонн пшеницы.

К настоящему времени Агентством по защите и развитию конкуренции в адрес субъектов рынка направлено 114 уведомлений, проведено 16 расследований, вынесено 20 предписаний об устранении нарушений антимонопольного законодательства, 11 предостережений по фактам публичных заявлений о возможном повышении цен.

С производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями заключено 199 актов антимонопольного комплаенса (соглашения) о снижении торговой надбавки с 15 до 10%. Про этом выявлено 75 новых фактов ее превышения.

Премьер-министр поручил центральным государственным и местным исполнительным органам продолжить работу по стабилизации и снижению цен на социально значимое продовольствие.

Глава Правительства отметил важность своевременного принятия мер по пополнению запасов в региональных стабфондах и обеспечению финансирования «оборотной схемы».

– Необходимо… в предпраздничный период обеспечить максимальный контроль с применением всех действующих инструментов. Следует своевременно практиковать товарную интервенцию и обеспечивать поставку законтрактованных объемов продуктов. Нельзя допустить их искусственного дефицита в праздничные дни, – подчеркнул Аскар Мамин.