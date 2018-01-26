Вчера исполнилось бы 80 лет Владимиру Семеновичу ­Высоцкому.Семеновичем его стали величать уже после смерти. Когда перест­роечный гвалт был в моде. И все, кому не попадя, начали говорить о том, какой поэт ушел, какого гения советская власть загубила...Ну тогда по другому та часть общества в СССР, которая считала себя интеллигенцией, думать и не могла. Потому как до этого десятилетиями всем широко вещала о том, как жестокий царский режим стер в порошок Пушкина, Лермонтова etc.О стертых же в годы построения коммунизма Ахматовой и Пастернаке прослойка социалистичес­кого публикума предпочитала полушепотом говорить на кухнях.На кухнях слушали и Высоцкого. Причем не только интеллигенция, но и пролетариат, крестьянство и даже сотрудники внутренних дел.А все потому, что песни Высоцкого были для каждого. От «...если я что решил – то выпью обязательно!» до «он вчера не вернулся из боя...» И при всех расхождениях воззрений на существующий строй, все, кто слушал на катушечных магнитофонах его песни, считал, что он поет именно для них.Помню, еще беззаботным малышом играл под столом с ровес­никами, а сверху неслось: «Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее...», и родители вместе со своими друзьями подпевали. Тогда для меня это был только фон.Потом все стало по другому.За что мы почитаем Олжаса Сулейменова? Многие только за эти строки: «Здесь долг я понял / глянуть на года, / возвысить степь, не унижая горы, / схватить ладонь твою и нагадать...»За что мы помним Александра Пушкина? Многие за всего одно признание: «Я вас любил: любовь еще, быть может / В душе моей угасла не совсем...»За что я люблю Михаила Лермонтова? За все его повести и за четверостишье: «Ты хочешь знать, что делал я / На воле? Жил – и жизнь моя / Без этих трех блаженных дней /Была б печальней и мрачней...»За что мы любим Владимира Высоцкого? Потому что он писал и пел свои стихи о том, что: «Если друг оказался вдруг / И не друг, и не враг, а – так...» О том, что: «Куда мне до нее – она была в Париже...» О том, что: «Твой мир колдунами на тысячи лет / Укрыт от меня и от света...»Ну а мне, как потомственному спортивному болельщику, всегда нравились стихи Семеновича о спорте. Они почти всегда были ироничными и даже веселыми. И как, скажите, не улыбнуться, слушая, к примеру такое: «Удар, удар, еще удар, опять удар – и вот / Борис Будкеев (Краснодар) проводит апперкот. / Вот он прижал меня в углу, вот я едва ушел, / Вот – апперкот, я на полу, и мне нехорошо...»К сожалению, сейчас медийное пространство больше заполнено не стихами и песнями Высоцкого, а «жареными» рассказами, фильмами и передачами о том, с кем он жил, с кем дружил, что пил и чем кололся. Говорят, что это людям нынче интересней. В этом я очень сомневаюсь. Так как, следуя этому принципу, в школах должны учить тому, сколько дамских сердец покорил Пушкин и сколько раз стрелялся Лермонтов.Впрочем, несмотря даже на такой подход, старшее поколение все также почитает Владимира Семеновича.Так, на днях Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса, кого россияне считают главными кумирами XX века. Первые два места с большим отрывом заняли Юрий Гагарин и Владимир Высоцкий...Нынешнее же молодое поколение, погруженное в другие музыкальные форматы, видимо, если и знает Высоцкого, то только как майора Жеглова из сериала «Мес­то встречи изменить нельзя», ну на худой образованный конец, как дон Гуана из т/ф «Маленькие трагедии».Но я бы посоветовал нынешним рэп-баттлменам прослушать от начала до конца хотя бы одну песню Владимира Высоцкого. Например ту, где есть такие слова:«Я не люблю уверенности сытой,Уж лучше пусть откажут тормоза!Досадно мне, что слово «честь» забыто,И что в чести наветы за глаза...»