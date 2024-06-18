Купальный сезон стартовал, но... с оговорками

В регионе насчитывается более 2 000 озер, но купаться и отдыхать разрешено лишь в 60 из них. Как отметил на брифинге старший офицер управления департамента по чрезвычайным ситуациям СКО Ризабек Темирбеков, нарушителям грозит административная ответственность.

Жителям областного центра повезло: для них доступны два разрешенных водоема: озеро Пестрое и городской пляж на реке Есиль. Для обеспечения безопасности отдыхающих к купальному сезону здесь подготовлена вся оперативно-спасательная техника, включая лодки и водолазное снаряжение.

«В разрешенных для купания местах наши спасатели дежурят круглосуточно. Они готовы оказать врачебную помощь», – уточнил Ризабек Темирбеков.

С начала года на водоемах региона, к счастью, не зарегистрировано ни одного случая гибели людей.