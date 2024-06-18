Строительство домов в поселке Жезды идет к завершению

Спустя три месяца после паводка жизнь десяти жездинских семей, чье жилье пострадало от потопа, вернулась в свое русло. Пять из них на выделенные государством средства успели отремонтировать свои дома и сейчас живут как прежде.

– Потоп случился 28 марта. Такого разлива, стремительного потока в поселке не помнят, – рассказал аким Жезды

Муратбек Жумабеков. – Десять семей близ реки пришлось экстренно эвакуировать, так как их дома очень сильно затопило.

Действительно, трудно поверить, что небольшая речушка, которая местами переходит в еле видный ручеек, может так разбушеваться. Тем не менее разрушений могло быть гораздо больше, подчеркивает аким поселка.

– В 2023 году была проведена санация реки Жезды, – рассказал он. – Ее русло полностью очистили, камыш убрали. Если бы мы не провели тогда эту работу, то до половины поселка могло оказаться в зоне подтопления.

Все планы по восстановительным работам, единовременной материальной помощи пострадавшим и компенсации отработали в краткий срок. Впрочем, первоочередной задачей было обеспечение пострадавших временным жильем.

– На балансе акимата есть свободные комнаты и квартиры, – говорит Муратбек Жумабеков. – Однако заселяться в них изъявили желание единицы, остальные остановились у родственников. В 2023 году в Жезды построили шесть новых домов для молодых специалистов. Когда случилось наводнение, мы попросили их временно разместиться в местном общежитии, в три освободившихся дома заселили те семьи, чьи дома были признаны аварийными. В апреле пострадавшим семьям перечислили единовременную материальную помощь от государства – по 100 МРП каждой.

Исследование для оценки ущерба началось сразу после спада воды, его завершили 14 апреля текущего года. Согласно экспертизе, из десяти домов семь подлежали ремонту, но три восстановить оказалось уже невозможным – в них был нарушен не только фундамент, от напора воды треснули и начали заваливаться стены.

Согласно заключению комиссии, самая малая выплата на ремонт составила 2,3 млн тенге. Самая крупная, за дом площадью 219 кв. м – 14 млн тенге.

Средства перечислены. В пяти домах люди уже навели порядок и вернулись к прежней жизни. Один дом еще ремонтируется. Хозяин другого принял решение вложить материальную помощь и собственные средства в строительство нового дома для своей семьи. Законом это не запрещено, напротив, отметил Муратбек Жумабеков, в местном исполнительном органе пошли ему навстречу и помогли техникой, свободными стройматериалами, чтобы он мог возвести жилье быстрее.

– Фундамент они уже залили, возводят стены, – рассказал аким поселка. – Мы всегда на связи. Что касается семей трех аварийных домов, то для них на въезде в поселок строят новое жилье. На каждый дом площадью 80 квадратных метров Правительством выделено свыше 21 миллиона тенге. Сдача объектов в эксплуатацию намечена на конец июля текущего года.

Дома строят согласно утвержденному государством эскизу, пояснил он, причем к ним уже подведены коммуникации – водопровод, канализация. Да, дома небольшие, однако люди очень довольны. Это своя крыша над головой, есть прилегающий участок.

– Наши люди – молодцы, очень дружные, – поделился мнением аким поселка Жезды. – Как только случилось такое бедствие, на помощь пострадавшим пришли соседи, жители соседних поселков, Жезказгана и Сатпаева. Очень благодарен всем волонтерам за их такое большое и важное дело.

В течение суток земляки собрали и привезли деньги, товары первой необходимости, продукты, одежду. Везли мешками, машинами, часть помощи потом раздавали малообеспеченным и многодетным семьям – вот такие объемы.

И действительно, приоритетная задача – помощь пострадавшим от паводка – уже решена. Однако большая вода нанесла серьезный ущерб и инфраструктуре Жезды.

Поток смыл участки дюкеров (напорный участок трубы, прокладываемый под руслом реки. – Авт.) холодной воды и канализации. Водой повреждены три моста. Местную достопримечательность, висячий мост, который в Жезды называют «индийский», просто снесло. Такая же участь постигла капитальный пешеходный мост, соединяющий две стороны поселка. Ущерб нанесен и мосту районного значения, который стоит на сваях. Его в ближайшие два-три года необходимо отремонтировать, чтобы он не рухнул и его не пришлось строить заново.

– В ближайшее время начнется реконструкция канализационного дюкера, – рассказал Муратбек Жумабеков. – Средства на эти цели уже выделены из областного бюджета. Для составления проектно-сметной документации на восстановление мостов нужны обследования, надеемся, что в ближайшее время соответствующая экспертиза будет назначена.

Однако важнейшая задача, которую требуется решить до осени, – реконструкция дюкера холодной воды. Учас­ток длиной около 70 м был буквально вырван водой из-под земли. В акимате нашли временное решение – соединили и проложили трубы на поверхности. Однако до наступления холодов этот дюкер необходимо «утопить», ведь если вода в нем перемерзнет, то без питьевой воды останется весь поселок.

– Примерная стоимость реконструкции дюкера холодной воды – около 20 миллионов тенге, – сообщил аким. – Сейчас мы очень надеемся на помощь акиматов Улытауского района и области в решении финансового вопроса в кратчайшие сроки. Откладывать эту работу просто нельзя.