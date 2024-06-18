Ключи от дома своего

Ключи от квартир в новостройке, что расположена в новом Западном районе города, им вручили в канун праздника Курбан-Байрам. Как отметил аким области Берик Абдыгалиулы, в этом году новоселье отметят еще 270 очередников Жезказгана.

В целом с начала года ключи от нового жилья уже получили 135 семей. В текущем году в области ведется строительство около 36 тыс. кв. м жилья, а это 400 квартир, подчеркнул глава региона. Тем временем только в областном центре в очереди на получение жилья состоят около 2 тыс. граждан. И этот вопрос поэтапно решается.

Новоселье отметили две семьи из Жанааркинского райо­на, чьи дома пострадали от паводка. Площадь нового дома, построенного для семьи Алпыса Исакова, составляет 80 кв. м. Стоимость – 21 млн 600 тыс. тенге.

Семья Жамбыла Шотова выбрала другой вариант – им предоставили жилье в районном центре.