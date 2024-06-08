Спасти не только оранжерею, но и репутацию

После обильных майских дождей Ботанический сад Алматы благоухает яркими красками цветов, заполняя воздух ароматом свежей зелени. В выходные дни там всегда полно посетителей, причем много семей с детьми, подростков, влюбленных пар, ведь красота и тишина способствуют приятному общению. Одним словом, этот зеленый оазис посреди мегаполиса стал любимым местом отдыха для алматинцев.

Каждый уголок Ботсада притягателен по-своему: прогулки, любование растениями, отдых на лавочках помогают снять стресс, улучшить настроение. В этой гармонии человека и природы с видом на белоснежные вершины гор, словно чернильным пятном на белой скатерти, выглядит разобранная оранжерея, представляющая унылое зрелище из-за оставшейся железной арматуры.

Казалось бы, уже все СМИ и неравнодушные алматинцы осветили эту неприглядную ситуацию с ее неудачной реконструкцией. Не осталась в стороне и наша газета. 5 января 2024 года вышла статья «Гримасы тендера», в которой мы рассказали о том, как вторую зиму сотрудники Ботсада своими силами спасают от холода экзотические рас­тения оранжереи.

Напомним, что эти приключения начались в начале 2022 года, с момента подписания договоров о проведении строительных работ. Увы, ТОО «ШАХ», выигравшее конкурс, оказалось недобросовестным – и все пошло не по плану.

«Несмотря на то что на настоящий момент Институт ботаники и фитоинтродукции выиграл все судебные процессы, в том числе и в апелляцион­ных инстанциях, подрядчик так и не возобновил строительно-монтажные работы. Реконструкция не была завершена, так как на его счетах нет денег.

Принудительное исполнение судебных решений осложняется бездействием подрядчика, отсутствием денежных средств на счетах компании, какого-либо недвижимого либо иного имущества. Более того, 30 апреля истек срок действия данного договора, а для поиска нового подрядчика необходимо заново пройти все процедуры, согласования и объявить новый тендер – все это займет много времени», – говорится в официаль­ном обращении к общественности.

Руководство Ботанического сада открыто заявило, что нуждается в помощи и ищет спонсоров, меценатов, любые источники финансирования для завершения реконструкции оранжереи. Действительно, ученые и сотрудники Ботсада понимают, что не в силах третью зиму прилагать неимоверные усилия для спасения растений. Лето пролетит быстро, и снова придет зима.

Как известно, Институт ботаники и фитоинтродукции находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов, являясь особо охраняемой природной территорией, и де-юре не имеет отношения к акимату Алматы.

Однако надо признать, что Ботаничес­кий сад – уникальное место, которое играет важную роль в жизни города, сохраняя его экологическое равновесие и рекреационные возможности для горожан. Ботсад после реконструкции стал одной из визитных карточек Алматы. Думаю, руководство города не должно оставаться безучастным к его судьбе. Надеюсь, что аким Алматы Ерболат Досаев совместно с региональной структурой НПП «Атамекен» приложит максимум усилий для консолидации бизнес-сообщества мегаполиса, которое могло бы протянуть руку помощи для спасения легендарной оранжереи.

Полагаю, надо спасать не только рас­тения, но и репутацию Алматы, который позиционирует себя как финансовый, культурный и научный центр, являясь к тому же самым богатым городом страны. Это можно сделать и красиво, организовав, к примеру, на территории Ботсада благотворительный аукцион, пригласить туда звезд эстрады и искусства. Сделать это можно с душой и креативом.

Было бы желание!