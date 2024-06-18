Трудная посевная завершена. Ждем всходов

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Бек Нигметов

Ответственная весенняя кампания в Казахстане официально завершена 14 июня, сообщило Министерство сельского хозяйства.

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Площадь ярового сева заняла 23,8 млн га – сколько и было запланировано. В этом году под пшеницу и другие зерновые отведены 16,6 млн га. Масличные культуры заняли 3 млн га, кормовые – 3,4 млн га, овощи – 142,5 тыс. га, картофель – 166,8 тыс. га.

Сеять в нынешнюю весну казах­станским­ фермерам приходилось в сложных погодных условиях – череда дождей то и дело заставляла приостанавливать работы. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, несмот­ря на это, посевная завершилась в оптимальные сроки. В случаях, когда простои затягивались вследствие обильных осадков и это могло отразиться на сроках созревания культур, фермеры переходили на раннеспелые и среднеспелые сорта.

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров отметил, что успешное проведение посевной кампании стало возможным благодаря слаженной работе аграриев, обеспечению необходимыми ресурсами, в том числе финансовыми. «Основная задача, которая стоит перед сельхозпроизводителями, – обеспечить своевременный уход за посевами и готовность к уборке урожая», – подчеркнул министр.

В рамках подготовки к посевной кампании было запасено 2,4 млн тонн семян. Благодаря принятым государством мерам поддержки аграриев объем внесенных в почву удобрений в 2,1 раза превысил аналогичный показатель 2023 года.

Природа продолжает испытывать на прочность отечественных фермеров. В конце весны – начале лета заявила о себе саранча. В текущем году химическую обработку планируется провести на 2,5 млн га. Для качественного проведения защитных мероприя­тий мобилизованы 2 500 человек, используется 427 единиц спецтехники. Непосредственно обработкой зараженных гектаров занимаются более 25 подрядных организаций. К концу минувшей недели площадь обработанных территорий в регионах превысила 1,1 млн га.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, в Туркестанской области, где распространение вредных насекомых стало наиболее масштабным, ситуа­ция стабилизировалась и работы завершены. Еще в двух южных регио­нах – Жамбылской и Кызылординской областях – также удалось достичь положительного перелома ситуации с саранчой. В первой из них обработка велась против марокканской саранчи, во второй – итальянского пруса.

В рамках защитных мероприятий по борьбе с крылатыми вредителями в регионах усилен фитосанитарный мониторинг. Обследование мест распространения саранчи ведется в 17 областях и двух городах респуб­ликанского значения.

К мониторинговым работам привлечены 1 113 работников территориальных подразделений МСХ, более 400 внештатных обследователей, задействованы 673 единицы автотранспорта.

#сельское хозяйство #Минсельхоз #посевная #урожай

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