Спасатель, спортсменка, певица

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Андрей Кратенко

Одним из призеров республиканских соревнований по триатлону среди любителей стала спасатель из Петропавловска Марина Самойленко.

фото ДЧС СКО

Соревнования по триатлону на стандартной дис­танции прошли в поселке Бурабай Акмолинской области. Второе место среди женщин в своей возрастной категории заняла старший лейтенант гражданской защиты ­Марина Самойленко.

– Если вы считаете, что триатлон – это только физическое и психологическое напряжение, то ошибаетесь! – говорит спортсменка. – Занимаясь триатлоном, вы можете преодолевать сложнейшие дистанции, наслаждаться прекрас­ными видами природы и каждую минуту чувствовать вкус настоящей жизни.

Триатлоном Марина ­увлеклась лишь в феврале 2023 года, но регулярные тренировки быстро дали результат.

Будучи главным специа­листом штаба ДЧС Северо-Казахстанской облас­ти, Марина Самойленко многое успевает благодаря жесткой дисциплине. Она считает: заниматься стоит только тем, что поистине интересно и важно. Энергию и силы спортсменка черпает в семье. Муж и дочь являются главными болельщиками.

Добавим, что Марина Самойленко еще и отлично поет, не так давно она исполнила на двух языках песню для клипа, посвященного работе пожарных. Старший лейтенант граж­данской защиты любит и знает казахский язык. Родилась она в селе Боголюбово Кызылжарского района. Певческий талант унаследовала от отца.

#Спорт #Петропавловск #Марина Самойленко #триатлон #спасатель

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