Спасатель, спортсменка, певица Статьи 18 июня 2024 г. 0:31 58 Андрей Кратенко Одним из призеров республиканских соревнований по триатлону среди любителей стала спасатель из Петропавловска Марина Самойленко. фото ДЧС СКО Соревнования по триатлону на стандартной дистанции прошли в поселке Бурабай Акмолинской области. Второе место среди женщин в своей возрастной категории заняла старший лейтенант гражданской защиты Марина Самойленко. – Если вы считаете, что триатлон – это только физическое и психологическое напряжение, то ошибаетесь! – говорит спортсменка. – Занимаясь триатлоном, вы можете преодолевать сложнейшие дистанции, наслаждаться прекрасными видами природы и каждую минуту чувствовать вкус настоящей жизни. Триатлоном Марина увлеклась лишь в феврале 2023 года, но регулярные тренировки быстро дали результат. Будучи главным специалистом штаба ДЧС Северо-Казахстанской области, Марина Самойленко многое успевает благодаря жесткой дисциплине. Она считает: заниматься стоит только тем, что поистине интересно и важно. Энергию и силы спортсменка черпает в семье. Муж и дочь являются главными болельщиками. Добавим, что Марина Самойленко еще и отлично поет, не так давно она исполнила на двух языках песню для клипа, посвященного работе пожарных. Старший лейтенант гражданской защиты любит и знает казахский язык. Родилась она в селе Боголюбово Кызылжарского района. Певческий талант унаследовала от отца. #Спорт #Петропавловск #Марина Самойленко #триатлон #спасатель