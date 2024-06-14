Я ваш доктор-нейросеть!

Мы уже давно занимаемся диагностикой и самолечением в Сети. Кто не гуглил свои симптомы, не советовался по поводу здоровья с виртуальными друзьями? А разве мы не спрашиваем первым делом в поисковике название «подходящего» при том или ином сос­тоянии лекарства?

Как бы нас ни предостерегали, с распространением Интернета трудно устоять перед соблазном стать самому себе врачом – быстро, дешево, доступно. Неудивительно, что IT-специалисты тоже озаботились этим вопросом. А искусственный интеллект расширил горизонты возможного.

Вот и казахстанские разработчики создали «инновационный сервис, который помогает сделать медицинскую помощь более доступной и удобной для большого количества людей, что важно в условиях современного ритма жизни и стремительного развития технологий».

Автор идеи Тоты Сматова уверяет, что это новшество открывает новые перспективы для медицинской помощи населению. Теперь каждый житель страны может получить быструю консультацию и рекомендацию по необходимым анализам не выходя из дома.

Пользователю достаточно зайти на сайт https:⁄⁄ai.checkdoc.kz⁄ и заполнить поля по форме, описывая имеющуюся проблему со здоровьем. Нейросеть анализирует предоставленную информацию и задает ряд уточняющих вопросов.

Более глубокое погружение в проб­лему человека позволяет нейросети делать выводы с максимальной точнос­тью до 90%. Далее сервис предоставляет рекомендации о том, к какому специалисту обратиться, какое обследование пройти, а также озвучивает стоимость анализов.

Использование нейросетей в медицине не только упрощает процесс диагностики и консультации, но также позволяет значительно снизить время ожидания результатов и сделать медицинскую помощь более доступной для широкого круга людей. Кроме того, говорится в распространенном пресс-релизе, автоматизация процессов с помощью ИИ снижает вероятность человеческих ошибок и увеличивает точность диагностики.

Конечно, я не удержалась от консультации доктора-нейросети. И надо сказать, была приятно удивлена корректностью и быстротой виртуального помощника. Буквально за минуту можно примерно выяснить, с чем связаны те или иные болезненные состояния, и получить направление, в котором двигаться дальше к решению проблемы.

Ввела «боли в правом подреберье», уточнила, что усиливаются они после еды и не связаны с физической активностью, назвала свой возраст, пол и вуаля: вердикт ИИ совпал с диагнозом, который мне недавно поставил настоящий врач – хронический холецистит. Рекомендованы УЗИ и ряд анализов, а также пресловутая диета. Все правильно!

При другом моем запросе в качестве возможных причин были указаны несколько заболеваний, причем с процентом вероятности каждого из них. В завершение важное послание: «Обратите внимание, что ответ сгенерирован искусственным интеллектом, а не врачом, и мы не несем ответственности за использование этой услуги». Надеюсь, после такой консультации пациент не начнет гуглить способы лечения и принимать лекарства самостоятельно.

Исследования и разработки в этой области, несомненно, важно продолжать. Но и о рисках забывать не стоит. И по крайней мере, пока все же лучше довериться профессионалам.