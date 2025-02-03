Cовершенное четверть века назад двойное убийство раскрыли в Уральске

Криминал,Закон и Порядок
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Долгое время преступление оставалось нераскрытым из-за отсутствия прямых улик

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники МВД при координации органов прокуратуры раскрыли убийство, совершенное 25 лет назад в Уральске, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых — предполагаемый заказчик и исполнитель преступления.

Трагедия произошла в декабре 2000 года. Двое местных жителей погибли от огнестрельных ранений. Мотивом двойного убийства стали финансовые разногласия. 

«Долгое время преступление оставалось нераскрытым из-за отсутствия прямых улик. Однако благодаря скрупулезной работе следственно-оперативной группы удалось восстановить цепочку событий и «выйти» на подозреваемых. В ходе досудебного расследования добыты дополнительные доказательства, подтверждающие их причастность», - отметил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

Уголовное дело ведется по статье «Убийство двух и более лиц группой по предварительному сговору», добавил он.

#уральск #следствие #убийство

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