​«Cпорт дает мне неограниченные возможности»

У инвалидного спорта более чем полувековая история. И для нашего паралимпийского движения нынешний 2016 год значимый: впервые в истории Казахстана Зульфия Габидуллина принесла стране золотую паралимпийскую медаль.

50-летняя жамбылская пловчиха открыла счет нашим паралимпийским победам, и молодые спортсмены, воодушевленные достижением Зульфии, уже строят планы на олимпийское Токио. Среди них Дмитрий Ли.

Молодой пловец из Павлодара – мастер спорта международного класса по плаванию, чемпион Азиатских паралимпийских игр в Корее (г. Инчхон, 2014 г.). Впервые он поднялся на мировой пьедестал в 2011 году в городе Шария, ОАЭ, на Всемирных паралимпийских играх, где стал третьим. В 2013 году сумел завоевать «серебро» на соревнованиях в Нидерландах, добавил в копилку 4 «золота» и «бронзу» на Юношеских паралимпийских играх в Куала-Лумпуре, Малайзия.

Бассейн по рецепту

В нынешнем году Дмитрию исполнилось всего 20 лет. И его спортивная карьера только начинается.

В бассейн Диму привел отец – Виктор Ли. У Димы при рождении левая нога была на 7 см короче другой, и врачи предупредили: мальчику будут необходимы постоянные операции по вытягиванию костей. Родители не сдавались: сначала мама Сауле, потом сам Виктор водил мальчика в бассейн для занятий спортом.

«Я сам спортсмен, дзюдоист, мастер спорта, – говорит отец Дмитрия, – и мой сын должен заниматься спортом, я перебрал все возможные виды для него. А плавание было выбрано для его здоровья, ведь при таком диагнозе деформируются внутренние органы, развивается сколиоз».

Все это было между операциями, которые занимали около восьми месяцев в году. Маленький Дима до 10 лет перенес около восьми операций в разных городах, аппаратом Елизарова вытягивали ногу, чтобы сократить критическую разницу в длине конечностей.

Первая медаль

Тогда не было в Павлодаре спортивных секций для инвалидов, и все старания родителей были направлены только на здоровое развитие сына. И когда в 2007 году в области начали формировать команды паралимпийцев, у маленького пловца появился шанс стать большим спорт­сменом. Дмитрий вошел в состав сборной области и в 12 лет стал чемпионом Казахстана.

Еще восемь лет ушло на то, чтобы стать первым в Азии и занять лидирующие позиции в мире в своей группе. Сегодня Виктор проводит со своим сыном в бассейне по 5–6 часов в день, по сути, являясь его личным тренером. Экономист по первому образованию, отец чемпиона получает сейчас профильное спортивное образование, чтобы заниматься с сыном официально. Попытки отдать юного чемпиона в руки специалистов завершились ухудшением результатов. А в паралимпийском плавании, так же, как и в большом, призовые места распределяются в долях секунды. Чемпионат Азии Дмитрий Ли выиграл, обогнав соперника на 4 сотые!

Тренировки на саксофоне

Сам Дмитрий признается, что не собирался со спортом связывать свое будущее: он окончил специализированный лицей, сейчас учится на программиста. Позади музыкальная школа по классу духовых инструментов. Как и полагается саксофонисту, любит джаз. «До 13 лет были капризы, уставал спорт и музыку совмещать с учебой. Потом, в 15 лет, когда вошел в национальную сборную, появился новый стимул, хотелось побеждать, увидеть новые страны, соревноваться с сильными соперниками, повышать свой уровень», – говорит спортсмен. Тогда еще раз «приложил свою твердую руку» Виктор, отец Дмитрия. Вспоминает, что приходилось вытаскивать сына из-за компьютера и тащить в бассейн.

Сегодня Дмитрий с отцом сами прорабатывают тренировочный курс. За месяц до ответственных стартов Дима включает в тренировочный процесс занятия на саксофоне – прокачивает легкие. Он случайно подметил, что после игры на инструменте секунды становятся короче, плавать легче. Период заучивания гамм прошел, Дмитрий импровизирует. «Когда долго нет соревнований, – рассказывает чемпион, – наступают депрессия, отчаяние. Спорт для особых людей имеет большее значение, чем для обычных ребят. Людям с ограниченными возможностями он дает неограниченные возможности, реабилитирует, дает друзей с общими интересами и целями. Родители смотрели все Паралимпийские игры и мечтают, что на следующих Играх я стану победителем».

Впереди у Дмитрия Ли новый чемпионат Азии и курс на Токио. Удачи!