Девять медалей завоевали казахстанцы на Кубке Азии по дзюдо среди молодежи

В активе спортсменов три золотые, три серебряные и три бронзовые награды

Фото: НОК РК

Молодежная сборная Казахстана завершила выступление на Кубке Азии по дзюдо, который прошел в Макао, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

По итогам соревнований дзюдоисты РК завоевали девять медалей: три золотые, три серебряные и три бронзовые.

Обладателями золотых наград стали Ерхан Мурат (до 60 кг), Нурлан Исатаев (до 66 кг) и Архат Отеген (до 90 кг).

Второе место заняли Абылай Алмабек (до 60 кг), Айымзада Думанкызы (свыше 78 кг) и Алишер Слямжанов (до 90 кг).

На третью ступень пьедестала поднялись Жанадил Абай (до 60 кг), Аниса Иботолла (до 70 кг) и Али Турсынбек (до 90 кг).