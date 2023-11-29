Дархан Жазыкбай принял участие в открытии международного семинара в Нью-Йорке

Председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбай принял участие в международном семинаре «Управление человеческими ресурсами государственной службы на основе меритократии в XXI веке».

Фото: пресс-служба АДГС РК

Семинар организован Комиссией ООН по международной гражданской службе совместно с Астанинским хабом в сфере госслужбы.

Основная цель семинара – анализ современных административных и технических аспектов системы управления человеческими ресурсами на основе опыта ООН.

Участие в семинаре также приняли руководители уполномоченных органов по делам государственной службы стран-резидентов Астанинского хаба: Азербайджана, Грузии, Кыргызской Республики, Таджикистана, Украины, Узбекистана.

Приветствуя участников семинара, заместитель Генерального секретаря ООН, Председатель Комиссии по международной гражданской службе Ларби Джакта отметил, что Организацией Объединенных Наций предпринимаются конкретные меры по совершенствованию государственной службы в различных регионах мира. Он также подчеркнул важность кооперации и сотрудничества в данном направлении для распространения успешных практик по управлению человеческими ресурсами в государственном секторе.

В свою очередь глава АДГС Дархан Жазыкбай в своей приветственной речи обратил внимание, что современные ключевые тенденции диктуют необходимость постоянного роста эффективности государственной службы. Он рассказал участникам семинара о мерах по совершенствованию государственной службы в Казахстане, направленной на формирование «человекоцентричности» и сервисности госаппарата на основе гибридной модели госслужбы.

Он также рассказал о проектах Агентства по повышению качества кадрового потенциала страны посредством создания социальных лифтов для молодежи, таких как Президентский молодежный кадровый резерв и возможности прямого назначения на низовые позиции для выпускников вузов с высокой академической успеваемостью, а также привлечение опытных специалистов из частного сектора.

Дархан Жазыкбай проинформировал о мерах по модернизации системы «e-Qyzmet» и ее возможностях, предусматривающих полную автоматизацию кадровых бизнес-процессов и цифровизацию процедур поступления на государственную службу.

Участники встречи обменялись своим опытом по актуальным вопросам развития госслужбы, а также отметили положительное влияние подобных семинаров для распространения соответствующих знаний о передовом опыте, методах и процессах управления человеческими ресурсами.

В рамках семинара планируется проведение двусторонних встреч с представителями уполномоченных органов в сфере госслужбы, а также комитетом госуправления стран-резидентов Астанинского хаба в сфере госслужбы.