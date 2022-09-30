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Дары осени
Адиль Сейфуллин, политолог

2022 год выдался горячим, трагическим и переломным во всех смыслах. Попытка государственного переворота с заговором силовиков против действующего Главы государства, проявление его характера и патриотизма и как итог тектонические сдвиги по всему контуру власти. Конечно, все эти события вызвали огромный интерес к реформам со стороны нации и большие ожидания.

Большой интерес вызвала инициатива Касым-Жомарта Кемелевича о проведении внеочередных выборов президента РК. Срок президентского мандата меняется с 5 на 7 лет, но без права переизбрания.

Эти выборы нужны для того, чтобы наконец полностью разорвать связь самого Токаева со «старым Казахстаном», получить поддержку народа именно сейчас и взять длительный временной промежуток для реализации всех выдвинутых реформ. Это не хит­рый ход, не попытка усидеть на троне, а превентивная мера для невозможности возврата реваншистов. Поэтому и голосовать люди будут не только за Токаева, но и за изменения, за борьбу светлого будущего с пережитками прошлого. Если это и обнуление, то не только и не столько президентского срока, сколько всего негативного в прошлом и попытка вырваться в будущее.

Главный вопрос: кто станет его соперником, какие силы включатся в борьбу за главный политический пост страны? Уже известно, что Народная партия не будет выдвигать своего кандидата, а поддержит Токае­ва. То же самое ожидаемо заявили и аманатовцы. Но ведь у нас, помимо так называемой системной оппозиции, появляются и интернет-герои, довольно активные оппозиционно настроенные движения с сильными лидерами. Поэтому отговорка о недостатке времени на подготовку нежизнеспособна.

Подобная практика с одним сроком была и во Франции, и в Мексике, то есть этот шаг не казахстанское ноу-хау. Но именно у нас в стране это делается впервые, и ясно для чего– как предохранитель для любителей культа личности. Дорого их «хотелки» обходятся государству. Вероятно, это будут первые поистине открытые казахстанские выборы без административных прикрас, а значит, и для нас это вызов: справимся ли мы как избиратели с потоком популизма от разных кандидатов, сможем ли, откинув предрассудки, выбрать своего всенародного лидера на следующие 7 лет. В общем, нам всем нужно брать полноценную ответственность за происходящие в родной стране процессы.

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