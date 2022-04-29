​​​​​​​Давай помиримся

В таразском Доме дружбы презентовали учебно-методическое пособие «Медиациялық қызметті жетілдірудің жолдары», рассказывающее о путях совершенствования медиационной деятельности.

Издание медиатора Ассамблеи народа Казахстана Жамбылской области, руководителя информационно-аналитического центра по противодействию коррупции и председателя Ассоциации медиаторов Байзакского района Гайни Кошекбаевой вышло в свет на казахском и русском языках. Соавторами выступили замес­титель директора таразской средней школы № 46 Минура Божымбаева и методист отдела образования Байзакского района Разия Сабитбекова.

В издание включены материалы рекомендательного характера для применения в учебных заведениях, трудовых коллективах, а также в повседневной жизни. Их авторами выступили местные педагоги и общественные медиаторы АНК области. Специа­листами предложены способы, разработанные самостоятельно в рамках своей профессиональной деятельности, направленной на примирение конфликтующих сторон и разрешение различного рода споров, мешающих нормальному ритму жизни.

Некоторые представленные технологии основаны на старых методах, таких, как «мозговой штурм». Но есть и абсолютно свежие идеи для упражнений с целью разрешения проблем в конфликтной среде. К примеру, «аквариум», «ищу друга», «ковер идей», «информация», «социальные медиа», «суперконтент»… Помимо того, что в книге предложены советы по ликвидации спорных моментов, в ней можно увидеть обучающие материалы для самих же медиаторов.

– Необходимость развития таких институтов, как медиация, обусловлена тем, что количество асоциальных семей, детей, подростков с девиантным, суицидальным поведением возрас­тает. В связи с этим учреждениям образования необходимо искать способы воздействия и нестандартного взаимодействия с обучающимися, чтобы минимизировать споры, конфликты и их негативные последствия и создать благоприятную, комфорт­ную для учащихся среду. Такой демократический институт широко распространен в странах с высокой правовой культурой и применяется во всех сферах жизни общества, – поделилась автор книги Гайни Кошекбаева.

По ее словам, наличие служб примирения способствует развитию гражданского общества и самосознания детей и молодежи, сокращению количества конфликтных ситуаций и правонарушений, созданию условий, обеспечивающих открытость и доступность образовательных учреждений. Особое внимание в примирительной службе региональной АНК уделяется использованию медиативного подхода в рамках работы по профилактике безнадзорности и беспризорнос­ти, наркомании, алкоголизма, табакокурения, правонарушений несовершеннолетних и молодежи, а также технологий позитивного общения в коррекционной работе с несовершеннолетними правонарушителями.

Отдельный блок издания отведен конкретно школьной медиации, развитию которой в последнее время в регионе уделяют немалое внимание. Задача школьных примирителей заключается в снижении конфликтнос­ти, проявлений агрессии, физического и психологического насилия, а также в воспитании в детях культуры конструктивного поведения в различных спорных ситуациях.

Из слов заведующей кабинетом медиации КГУ «Қоғамдық келісім» Валентины Досыбиевой понятно, что конфликт в учебном заведении возникает, как правило, в случае имевшихся предпосылок. То есть напряженная ситуация уже была, она, в свою очередь, появляется тогда, когда долгое время при общении копятся противоречия. И какой-нибудь небольшой инцидент может перерасти в открытое противостояние. Разрешить конфликт можно только в том случае, если устранить первоначальную конфликтную среду и полностью исчерпать инцидент.

– При этом нельзя забывать о том, что силой человека невозможно убедить. Можно лишь заставить, но не секрет, что согласие, полученное под давлением, увы, непрочно. Убедить можно только логикой. Правда, есть одно «но». Для того, кто не хочет, чтобы его убедили, и логика бесполезна. Поэтому всегда важно, чтобы конфликтующие стороны сами изъявили желание прийти к примирению. Добровольность – это один из главных принципов медиации, – отметила Валентина Досыбиева. – В этом вопросе необходима и нейтральность медиатора. То есть примиритель, словно судья, должен сохранять независимое мнение, беспристрастные отношения с обеими сторонами. Кроме того, важны конфиденциальность и равноправие, которые гарантируют сохранность в секрете информации, полученной в ходе процесса, а также сотрудничество, взаимоуважение и признание прав каждого его участника.

Руководитель отдела областного управления образования Гульзира Дарибаева, выступившая редактором печатного издания, считает, что в конфликтных ситуациях не бывает мелочей.

– К примеру, среди учащихся часто бывает, что один не так посмотрел на другого, либо кто-то прошел и случайно задел плечом третьего. Казалось бы, это пустяк. Но, как правило, малое перерастает в большое, поэтому важно решать проблему в самом начале, – подчеркнула Гульзира Дарибаева. – Необходимо, чтобы стороны сели за стол переговоров, вошли в положение друг друга и прояснили все спорные моменты и недопонимание. И в этом направляющим звеном выступает медиатор, в качестве которого может быть классный руководитель, психолог или директор школы. Новая книга полезна для тех, кто впервые знакомится с понятием «медиа­ция», планирует работать в этой сфере или уже ведет примирительную деятельность. В нее вошли практические наработки жамбылских медиаторов за последние пять лет.

Автор книги отмечает, что в учебных заведениях чаще стали возникать конфликтные ситуа­ции, которые становятся все более опасными.

– Выход из создавшегося положения видится в привлечении в сферу образования процедур медиации, – сказала Гайни Кошекбаева. – И это закономерный процесс, веление времени. И нам бы хотелось, чтобы он проходил в штатном режиме с необходимыми приказами, письмами МОН РК, а главное – централизованно и эффективно по горизонтали и вертикали по всей стране с соответствующими разработками научно-информационного и учебно-методического комплексов… Уверена, книга станет хорошим помощником в деле разрешения конфликтов.