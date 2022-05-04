«Дебаты уже не те?!»: В Нур-Султане обсудили проблемы развития дебатного движения

В столице по инициативе Академии Елбасы представители общественных дебатных объединений и государственных органов обсудили проблемы развития школьных дебатов и дальнейшие перспективы развития дебатного движения.

В мероприятии приняли участие представители Национальной федерации дебатов, Ассоциации дебатеров столицы, тренерского штаба Astana Union, дебатных клубов г.Нур-Султан, Республиканского учебно-методического центра дошкольного образования МОН РК, Музея Первого Президента, молодежного крыла партии «Аманат», а также образовательной платформы «Tanym Education».

«Дебаты остаются наиболее эффективным инструментом обучения и воспитания детей и молодежи. К сожалению, сегодня развитие дебатного движения имеет хаотичный характер и негагативные тренды, и наша задача – используя имеющиеся ресурсы, направить развитие дебатов в полезное для молодежи русло», - заявил управляющий директор корпоративного фонда «Академия Елбасы» Мурат Жұманбай, под председательством которого проходила встреча.

Отсутствие единых правил дебатирования и судейства, неразбериха с форматами, нехватка квалифицированных судей и хаотичное проведение дебатных турнирова – эти и другие факторы назвали основными проблемами школьных дебатов.

По предложению участников встречи было решено создать постоянный совет по обсуждению и поиску путей решения актуальных проблем школьных дебатов, а также провести аналогичную встречу с участием представителей региональных дебатных клубов и организаций.

«Наши команды показывают хорошие результаты на международных турнирах. В этом году команда из Казахстана готовится принять участие в турнире, который пройдет в Нидерландах. Нам предоставляется всего одна квота. Количество квот связано с опытом участия на международных турнирах. К сожалению, из-за больших вступительных взносов и организаторских расходов наши дебатеры не всегда имеют возможность принять участие на турнирах», - рассказала о международном опыте казахстанских дебатёров руководитель тренерского штаба "Astana Union" Алтынай Заманбекова.

«В этом году партия "Amanat" планирует проведение крупных республиканских турниров как в школьной, так и в студенческой лиге. Мы изъявляем большое желание оказать содействие в развитии дебатного движения в стране. Молодежное крыло партии заинтересовано в развитии критического мышления, креативности и ораторского искусства у молодежи», - рассказала Таншолпан Жауынбай, проектный менеджер Молодежного крыла партии "Amanat".

К слову, «Академия Елбасы» с прошлого года проводит работу по поддержке дебатного движения в стране и уже провела национальные дебатные турниры среди учащихся школ и студентов, которые по сути стали чемпионатами Казахстана.

В этом году так же планируется проведение турниров, обучающих семинаров для судей, тренеров и дебатеров.