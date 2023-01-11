Видео о "треснувшем по шву мосте" прокомментировали в акимате Астаны

Скриншот с видео t.me/astanovka98

Сегодня Казнет заполонили кадры с расходящимся по шву "горбатым мостом" в столице, который не так давно отремонтировали.

Реагируя на публикации, столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры напомнило, что мост по шоссе Алаш ("горбатый мост") ранее был признан аварийным. Правую сторону путепровода отремонтировали, движение по нему открыли летом 2022 года.

"Частичная деформация поперечного асфальтобетонного покрытия произошла на левой стороне путепровода, где ремонт не проводился. В связи с этим участок дороги обозначен дорожными знаками, проводятся мероприятия по восстановлению аварийного участка", – отметили в ведомстве.

С наступлением сезона дорожно-строительных работ в акимате планировали перекрыть левую часть моста для аварийно-восстановительных работ. Учитывая произошедшее повреждение, движение для автомобилей по левой стороне путепровода в ближайшее время перекроют. Тем не менее, заметили в управлении, ездить по мосту можно будет в обе стороны.

"Ремонтировали одну сторону, и там всё нормально. Деформация произошла на другой стороне, где ремонт не производили. Отметим, что при закрытии моста движение в обе стороны будет сохраненно. Люди смогут как въезжать, так и заезжать, как это было при ремонте правой стороны в 2022 году", – пояснили в пресс-службе столичного акимата.