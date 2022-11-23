Декада к Всемирному дню борьбы со СПИДом проходит в столице

С 21 ноября в столице объявлена декада, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, передает официальный сайт акимата Астаны.

фото с сайта акимата Астаны

В рамках декады с 21 ноября по 1 декабря в городе проводятся различные масштабные мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к вопросам борьбы со СПИДом.

«Время равенства!» – таков девиз проводимой декады. Мероприятия направлены на формирование безопасности, ликвидации дискриминации путем информирования жителей города по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, особенно среди молодежи, и укрепление межведомственного взаимодействия всех заинтересованных сторон.

Открылась декада Днем открытых дверей в городской поликлинике №4.

28 ноября в прямом эфире сети Facebook службы коммуникаций Астаны специалисты столичного Центра профилактики ВИЧ-инфекции выступят с тематическим докладом.

Днем позже в Казахском национальном университете искусств пройдет масштабная акция среди студентов.

Вместе с тем, в течение декады, специалисты будут рассказывать горожанам о профилактике ВИЧ-инфекции в местах массового скопления населения, в частности, на железнодорожных вокзалах, в торговых центрах «Хан Шатыр», «Керуен», торговых домах «Астаналык», «Алем». Также будут проводиться психосоциальные консультации с распространением образовательных материалов, экспресс-тестирование в рамках акции «пройдите тест на ВИЧ» для населения.

Малообеспеченным семьям, зарегистрированным в центре, живущим с ВИЧ, предоставляется набор продуктов питания.

Все мероприятия проводятся совместно с городскими управлениями общественного здравоохранения, образования, Казахским национальным университетом искусств и неправительственными организациями.

Итоги декады будут подведены 1 декабря.