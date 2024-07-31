Декларация о доходах: рекомендовано быть максимально честными

В последнее время самое большое количество слухов и домыслов было, пожалуй, связано с введением всеобщего декларирования доходов и имущества. Чего стоит только повальный отказ от безналичных переводов, который практиковали уличные продавцы в начале нынешнего года.

При этом в значительной степени винить в создавшейся неопределенности следует некоторые госструктуры, которые надлежащим образом не обеспечили информационное сопровождение.

– Нормальные разъяс­нения налоговики стали давать только в 2024 году, – говорит экс­перт по налогообложению, основатель бухгалтерской компании Юлия Малахова. – Хотя должны были заранее сформулировать исчерпывающие инструкции. В результате в декабре среди граждан, занимающихся предпринимательством, собственников бизнеса наблюдался большой ажиотаж: многие даже кинулись ликвидировать ИП и ТОО, лишь бы не угодить под малопонятное всеобщее декларирование…

Небольшое пояснение: всеобщее декларирование планировалось еще четыре года назад. Однако в силу объективных причин оно стало поэтапно вводиться лишь с 2021-го. Сначала декларировать доходы и имущество обязали госслужащих и членов их семей. С 2023-го к ним подключились сотрудники государственных учреждений, в том числе из сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта, и их супруги, а также работники субъектов квазигосударственного сектора.

Основной посыл декларирования – борьба с коррупцией и сокращение объемов теневой экономики. Поэтому на третьем этапе декларирования, стартовавшем с 1 января 2024 года, свои личные доходы обязали задекларировать индивидуальных предпринимателей, руководителей ТОО и их супругов. Здесь-то, по словам Юлии Малаховой, и началось самое интересное.

Вроде бы эти люди должны быть сведущими в финансах, не первый год имеют дело с бухгалтерией, электронной отчетностью и прочими довольно тонкими материями. Но именно здесь и начались эксцессы.

– Взять алматинскую барахолку. Там вообще «черная дыра», честное слово. Люди зарабатывают, причем зарабатывают много, но за многими официально ничего не числится: ни денег, ни недвижимости. И вот им как раз нужно что-то делать: проводить нигде не учтенный «нал» через компанию и признавать его доходом. Потому как лучше сегодня заплатить 2–4% розничного налога, где порог до 2 миллиардов тенге, – поясняет Юлия. – Это не так уж и много. А если нет, то потом граж­данину выпишут штраф минимум в 10%, придется заплатить за «обеление», и штраф в 200% от суммы налога. То есть 30% в общей сложности. Поэтому лучше сейчас 2–4%, чем потом 30. Но людей, кто понимает выгоду, мало. Многие считают, что «будут решать проблемы по мере их поступления», авось, пронесет.

Это заблуждение. К слову, первоначально, когда декларированием охватили госслужащих и бюджетников, многие по незнанию, а кто-то и по наущению тоже сдавали «нулевки»: мол, нет у меня ничего, и звать меня никак. Пока этот шаг оказался без последствий. Но они обязательно будут.

– Есть система камерального контро­ля – говорит эксперт. – Там задействован искусственный интеллект. Это программа, которая анализирует, откуда у «нулевика» объявились деньги, где он их взял и заплатил ли с них налоги? Будет подсчитываться сумма ваших доходов и расходов. Если расходы превышают доход, автоматически начнут высылаться уведомления. Сейчас такие приходят представителям бизнеса, поэтому в нынешнем году все так переполошились.

Плюс к тому у банков и внутренних служб безопасности есть требования по источникам средств и инструкции относительно возможности сокрытия доходов. Сюда попадают переводы на личные карты. По условиям соглашения банка, клиенты имеют право использовать личную карту только в личных взаиморасчетах, но никак не в целях предпринимательства.

В противном случае вы рискуете получить от банка уведомление об отказе в сотрудничестве. В случае налоговой проверки необходимо будет подтвердить, что тот или иной крупный перевод не является доходом, полученным от предпринимательской деятельности.

В случае если какое-то имущество, например, криптовалюта, не будет надлежащим образом задекларирована, то доход от нее в случае продажи тоже придется как-то объяснять. А если задекларируете то, чего нет на самом деле, к примеру, напишите, что у вас есть за границей деньги, не забывайте: на все сведения, которые указываются в декларации, должно быть документальное подтверждение. Исключение – наличность.

Если вы решите просто так указать 34 млн тенге, «на всякий пожарный», то умейте в виду: нигде не сказано, что декларирование – это амнистия или легализация имущества. Налоговая служба имеет полное право запросить у вас источник возникновения данных средств. Тем более что за 2023 год доля безналичного оборота в Казахстане составила больше 80%. А тут кто-то показывает, что под подушкой у него аж 34 млн. И еще столько же – у супруга...

Кстати, для тех, кто подал «нулевки», пока не все потеряно, есть возможность реабилитироваться, так как в течение трех лет в декларацию можно внести корректировки. Условно без последствий. Хоть лишний раз обращать на себя внимание фискалов подобными действиями, конечно же, дело рискованное...

Ну а если не подал декларацию, то все предельно просто. Предприниматели об этом знают очень хорошо. На день опоздал, а штраф уже на подходе. И не маленький.

– Первый раз не сдал декларацию – тебе отправят уведомление. Составят протокол об административном правонарушении. Повторно не сдал – штраф 15 МРП. Где-то 55 тысяч, – объясняет Юлия. – В общем, тот факт, что сдавать «нулевку» или намеренно занижать свои доходы – дело бесперспективное, вроде бы ясно. А как быть, если доходы, а лучше сказать, некий капитал вроде бы есть, но происхождение его не совсем чистое?

Сокрыть? Не вариант. Рано или поздно все выявится. И здесь можно воспользоваться льготным инструментом по принципу «первый блин комом». Юридический потолок наличных – 10 тысяч МРП. Это сейчас около 35 млн тенге, или порядка 75 тыс. долларов.

– Данная сумма у человека может быть наличными по праву. Но декларирование, повторюсь, не легализация, и о происхождении таких денег у гражданина тоже могут спросить, – продолжает Юлия. – В случае же если наличные средства превышают обозначенную сумму, предполагается, что люди пойдут и положат эти деньги в банк, потеряют на комиссии за пополнение, потеряют за снятие, но покажут, что действительно данные деньги есть.

Нужно ли говорить, что суммы свыше 10 тыс. МРП должны храниться на счете в банке? И разумеется, указываться в декларации.

– Более того, ожидаются поправки в трудовое законодательство: зарплату планируется выдавать только безналичными платежами. И в целом предполагается, что потихонечку будет устанавливаться лимит на наличные платежи между физическими и юридическими лицами. Уже сейчас к сделкам на сумму больше тысячи МРП наличными есть целый перечень требований, – говорит эксперт по налогообложению.

С большими сложностями, что называется, со скрипом всеобщее декларирование входит в нашу жизнь, но белых пятен в законодательстве по этому поводу все еще предостаточно.

– Самая большая проблема для многих сейчас – криптовалюта. Есть казахстанская биржа, где официально имеется крипта, но многие торгуют, покупают, продают ее на биржах иностранных. И что с этой криптовалютой делать? – риторически вопрошает Юлия Малахова. – Я считаю, лучше все декларировать, потому как потом вы криптовалюту продадите, и она всплывет. Можно, конечно, показывать только криптовалюту, которая на нашей казахстанской бирже, но и это чревато. Также у нас открыт вопрос по иностранцам, по нерезидентам. Нужно ли им сдавать декларацию, какое имущество в ней показывать? В частности, супругам.

К примеру, есть компания, и в ней учредитель – казахстанец, а жена у него живет где-нибудь в Великобритании и никогда в Казахстане не была. И ей там нужно идти в консульство республики, получать ИИН, потому как без него она ничего не сдаст.

– В этом году начался третий этап всеобщего декларирования, и до 15 сентября сдают входную декларацию формы 250 предприниматели, руководители компаний и их супруги. Те же, кто вошел в первый и второй этап всеобщего декларирования, должны до 15 сентября сдать годовую декларацию 270, – говорит специалист.

В любом случае к собственным средствам следует относиться внимательно. Что же касается выбора личной стратегии при подаче входной декларации (нужно ли указывать финансовую подуш­ку, какие есть легальные для этого возможности, какие последствия может принести некорректное отображение данных), то ее лучше проработать со специалистами, ну или восполнить собственные пробелы финансовой грамотности внимательным изучением соответствующей литературы.