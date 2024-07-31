Декларация о доходах: рекомендовано быть максимально честными Общество 31 июля 2024 г. 6:13 7 Сергей Наговицын К своим кровным, честно заработанным следует относиться внимательно и не играть в прятки с государством Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов В последнее время самое большое количество слухов и домыслов было, пожалуй, связано с введением всеобщего декларирования доходов и имущества. Чего стоит только повальный отказ от безналичных переводов, который практиковали уличные продавцы в начале нынешнего года. При этом в значительной степени винить в создавшейся неопределенности следует некоторые госструктуры, которые надлежащим образом не обеспечили информационное сопровождение. – Нормальные разъяснения налоговики стали давать только в 2024 году, – говорит эксперт по налогообложению, основатель бухгалтерской компании Юлия Малахова. – Хотя должны были заранее сформулировать исчерпывающие инструкции. В результате в декабре среди граждан, занимающихся предпринимательством, собственников бизнеса наблюдался большой ажиотаж: многие даже кинулись ликвидировать ИП и ТОО, лишь бы не угодить под малопонятное всеобщее декларирование… Небольшое пояснение: всеобщее декларирование планировалось еще четыре года назад. Однако в силу объективных причин оно стало поэтапно вводиться лишь с 2021-го. Сначала декларировать доходы и имущество обязали госслужащих и членов их семей. С 2023-го к ним подключились сотрудники государственных учреждений, в том числе из сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта, и их супруги, а также работники субъектов квазигосударственного сектора. Основной посыл декларирования – борьба с коррупцией и сокращение объемов теневой экономики. Поэтому на третьем этапе декларирования, стартовавшем с 1 января 2024 года, свои личные доходы обязали задекларировать индивидуальных предпринимателей, руководителей ТОО и их супругов. Здесь-то, по словам Юлии Малаховой, и началось самое интересное. Вроде бы эти люди должны быть сведущими в финансах, не первый год имеют дело с бухгалтерией, электронной отчетностью и прочими довольно тонкими материями. Но именно здесь и начались эксцессы. – Взять алматинскую барахолку. Там вообще «черная дыра», честное слово. Люди зарабатывают, причем зарабатывают много, но за многими официально ничего не числится: ни денег, ни недвижимости. И вот им как раз нужно что-то делать: проводить нигде не учтенный «нал» через компанию и признавать его доходом. Потому как лучше сегодня заплатить 2–4% розничного налога, где порог до 2 миллиардов тенге, – поясняет Юлия. – Это не так уж и много. А если нет, то потом гражданину выпишут штраф минимум в 10%, придется заплатить за «обеление», и штраф в 200% от суммы налога. То есть 30% в общей сложности. Поэтому лучше сейчас 2–4%, чем потом 30. Но людей, кто понимает выгоду, мало. Многие считают, что «будут решать проблемы по мере их поступления», авось, пронесет. Это заблуждение. К слову, первоначально, когда декларированием охватили госслужащих и бюджетников, многие по незнанию, а кто-то и по наущению тоже сдавали «нулевки»: мол, нет у меня ничего, и звать меня никак. Пока этот шаг оказался без последствий. Но они обязательно будут. – Есть система камерального контроля – говорит эксперт. – Там задействован искусственный интеллект. Это программа, которая анализирует, откуда у «нулевика» объявились деньги, где он их взял и заплатил ли с них налоги? Будет подсчитываться сумма ваших доходов и расходов. Если расходы превышают доход, автоматически начнут высылаться уведомления. Сейчас такие приходят представителям бизнеса, поэтому в нынешнем году все так переполошились. Плюс к тому у банков и внутренних служб безопасности есть требования по источникам средств и инструкции относительно возможности сокрытия доходов. Сюда попадают переводы на личные карты. По условиям соглашения банка, клиенты имеют право использовать личную карту только в личных взаиморасчетах, но никак не в целях предпринимательства. В противном случае вы рискуете получить от банка уведомление об отказе в сотрудничестве. В случае налоговой проверки необходимо будет подтвердить, что тот или иной крупный перевод не является доходом, полученным от предпринимательской деятельности. В случае если какое-то имущество, например, криптовалюта, не будет надлежащим образом задекларирована, то доход от нее в случае продажи тоже придется как-то объяснять. А если задекларируете то, чего нет на самом деле, к примеру, напишите, что у вас есть за границей деньги, не забывайте: на все сведения, которые указываются в декларации, должно быть документальное подтверждение. Исключение – наличность. Если вы решите просто так указать 34 млн тенге, «на всякий пожарный», то умейте в виду: нигде не сказано, что декларирование – это амнистия или легализация имущества. Налоговая служба имеет полное право запросить у вас источник возникновения данных средств. Тем более что за 2023 год доля безналичного оборота в Казахстане составила больше 80%. А тут кто-то показывает, что под подушкой у него аж 34 млн. И еще столько же – у супруга... Кстати, для тех, кто подал «нулевки», пока не все потеряно, есть возможность реабилитироваться, так как в течение трех лет в декларацию можно внести корректировки. Условно без последствий. Хоть лишний раз обращать на себя внимание фискалов подобными действиями, конечно же, дело рискованное... Ну а если не подал декларацию, то все предельно просто. Предприниматели об этом знают очень хорошо. На день опоздал, а штраф уже на подходе. И не маленький. – Первый раз не сдал декларацию – тебе отправят уведомление. Составят протокол об административном правонарушении. Повторно не сдал – штраф 15 МРП. Где-то 55 тысяч, – объясняет Юлия. – В общем, тот факт, что сдавать «нулевку» или намеренно занижать свои доходы – дело бесперспективное, вроде бы ясно. А как быть, если доходы, а лучше сказать, некий капитал вроде бы есть, но происхождение его не совсем чистое? Сокрыть? Не вариант. Рано или поздно все выявится. И здесь можно воспользоваться льготным инструментом по принципу «первый блин комом». Юридический потолок наличных – 10 тысяч МРП. Это сейчас около 35 млн тенге, или порядка 75 тыс. долларов. – Данная сумма у человека может быть наличными по праву. Но декларирование, повторюсь, не легализация, и о происхождении таких денег у гражданина тоже могут спросить, – продолжает Юлия. – В случае же если наличные средства превышают обозначенную сумму, предполагается, что люди пойдут и положат эти деньги в банк, потеряют на комиссии за пополнение, потеряют за снятие, но покажут, что действительно данные деньги есть. Нужно ли говорить, что суммы свыше 10 тыс. МРП должны храниться на счете в банке? И разумеется, указываться в декларации. – Более того, ожидаются поправки в трудовое законодательство: зарплату планируется выдавать только безналичными платежами. И в целом предполагается, что потихонечку будет устанавливаться лимит на наличные платежи между физическими и юридическими лицами. Уже сейчас к сделкам на сумму больше тысячи МРП наличными есть целый перечень требований, – говорит эксперт по налогообложению. С большими сложностями, что называется, со скрипом всеобщее декларирование входит в нашу жизнь, но белых пятен в законодательстве по этому поводу все еще предостаточно. – Самая большая проблема для многих сейчас – криптовалюта. Есть казахстанская биржа, где официально имеется крипта, но многие торгуют, покупают, продают ее на биржах иностранных. И что с этой криптовалютой делать? – риторически вопрошает Юлия Малахова. – Я считаю, лучше все декларировать, потому как потом вы криптовалюту продадите, и она всплывет. Можно, конечно, показывать только криптовалюту, которая на нашей казахстанской бирже, но и это чревато. Также у нас открыт вопрос по иностранцам, по нерезидентам. Нужно ли им сдавать декларацию, какое имущество в ней показывать? В частности, супругам. К примеру, есть компания, и в ней учредитель – казахстанец, а жена у него живет где-нибудь в Великобритании и никогда в Казахстане не была. И ей там нужно идти в консульство республики, получать ИИН, потому как без него она ничего не сдаст. – В этом году начался третий этап всеобщего декларирования, и до 15 сентября сдают входную декларацию формы 250 предприниматели, руководители компаний и их супруги. Те же, кто вошел в первый и второй этап всеобщего декларирования, должны до 15 сентября сдать годовую декларацию 270, – говорит специалист. В любом случае к собственным средствам следует относиться внимательно. Что же касается выбора личной стратегии при подаче входной декларации (нужно ли указывать финансовую подушку, какие есть легальные для этого возможности, какие последствия может принести некорректное отображение данных), то ее лучше проработать со специалистами, ну или восполнить собственные пробелы финансовой грамотности внимательным изучением соответствующей литературы. #налоги #доходы #декларация #декларирование